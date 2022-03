La reacción de Loly Antoniale cuando le quisieron preguntar por Jorge Rial

“Mucho se está hablando de mi separación y, la verdad, son temas que afectan. Hay toda una familia atrás. Lo que tengo para decir, lamentablemente, es que efectivamente estoy separado. Estamos, no estoy. Fue una decisión tomada por los dos”, completó.

Tras la ruptura de Jorge y Romina, algunas versiones indicaban que el conductor había tenido un acercamiento a su ex, Loly Antoniale.

Casualmente, por estos días, la cordobesa, que se radicó en Miami hace unos años, está de vacaciones en la Argentina.

En una nota con Intrusos, el periodista Pablo Layus le preguntó a la ex vedette por esas versiones.

"Se te ve realmente muy bien.... nos enteramos de algunas cosas", mencionó el cronista.

"Pablo, ¡basta! Te estas abusando porque te quiero y está Flor en el programa", fueron las palabras de Loly, que -con un sonrisa- saludó al periodista y dio por terminada la nota.

La contundente frase de Jorge Rial sobre su relación con Romina Pereiro

Jorge Rial sorprendió a todos al hablar de su vínculo con Romina Pereiro después de anunciar su separación.

"¿Seguís enamorado?", le preguntaron al periodista.

"Sí, por supuesto que sí, pero a veces el amor no alcanza", afirmó el ex Intrusos, que mantiene un excelente vínculo con su ex, pese a la ruptura,