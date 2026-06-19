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El contundente posteo de Juan Otero por las duras críticas a Flor Peña tras el escándalo en Luzu

A 24 horas de la fake news que anunció Florencia Peña en Luzu sobre el papá de Leo Messi desatando un revuelo sin igual, su hijo Juan Otero le dedicó una carta abierta a la actriz y fue tajante.

19 jun 2026, 14:52
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El contundente posteo de Juan Otero por las duras críticas a Flor Peña tras el escándalo en Luzu

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El contundente posteo de Juan Otero por las duras críticas a Flor Peña tras el escándalo en Luzu

Claramente el escándalo por la falsa noticia que dio Florencia Peña al aire de Luzu TV sobre Jorge Messi el jueves al mediodía acaba de comenzar. Pasadas ya 24 horas, lejos de aquietarse las críticas por el ejercicio periodístico sin rigurosidad alguna -de hecho es actriz, no periodista-, fue su hijo Juan Otero quien no dudó en salir a bancar a su famosa madre.

Así lo reflejaron durante este mediodía en Intrusos (América TV), al compartir el contundente posteo que el joven publicó en su perfil de Instagram junto a un puñado de fotografías familiares. "Que decirte ma… sos la mejor madre que puede un hijo tener. Sos esa persona que siempre va a tirar y empujar para el lado que le haga bien a todos. Sos una madre compañera, comprensiva, amiga por momentos, pero sobre todo muy amorosa y afectiva", comenzó leyendo las palabras de Otero Rodrigo Lussich.

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Al tiempo que continuó: "Lo mejor que tenes es que siempre caés parada y aunque te intenten bajar jamás va a suceder, porque tenés ángel y eso no lo tienen todos. De ésta salís fortalecida y con más power del que ya tenés porque no te merecés esto".

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Fue allí que Juan remarcó cuán importante fue el rol materno de la actriz para con él: "Sobran palabras para describirte como persona, pero nunca hacen mal recordarlas. Nunca hace mal recordar que me empujaste a ser siempre quien quiero ser, que me empujaste a seguir mis sueños, a creerlos y a lograrlos". "Qué mejor madre puede tener uno, que aquella madre que hace todo para que su hijo tenga todo. De corazón les deseo a todos una madre como ella", continuó a corazón abierto.

En tanto, en un segundo párrafo, el hijo de Florencia Peña le habló directamente a todos aquellos que aprovecharon este garrafal error de su madre para destrozarla. "Y también me detengo a hacer esta publicación para entender dónde estamos parados como sociedad", sumó.

Juan Otero y Florencia Peña 2

"Dónde nos paramos a la hora de violentar a una persona de la forma en la que se lo hizo. Se entiende la consecuencia por el error, pero ¿tanto odio puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas? ¿Tanto odio puede generar una persona que se equivoca, o es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora, y MUJER?", se preguntó a corazón abierto y visiblemente angustiado.

Fue allí que remarcó que justamente eso es lo importante, y deslizó que "se la ataca por ser mujer... una mujer que acompañó a lo largo de su vida muchas luchas, que defendió siempre sus ideas, y que sobre todo fue leal a ella misma".

"No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características", concluyó entonces Otero en su abierto y público respaldo a su mamá.

IG Juan Otero - posteo a Flor Otero tras el escándalo de fake news

Cuál fue la respuesta de Celia Messi a Flor Peña tras su pedido de disculpas

Mientras continúa la polémica por la fake news que sacudió a Luzu TV, el jueves por la noche se conoció un gesto que habría llevado algo de calma a Flor Peña. Según contó Yanina Latorre, Celia, la madre de Lionel Messi, respondió al mensaje que la actriz le envió para disculparse por haber difundido erróneamente la noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi.

Días atrás, la conductora había revelado en SQP (América TV) que decidió ponerse en contacto con la familia del astro argentino para pedir perdón por lo sucedido. En aquel momento, había admitido que todavía no había obtenido ninguna contestación.

Fue entonces cuando Yanina Latorre utilizó sus redes sociales para dar a conocer la reacción de la mamá del capitán de la Selección Argentina. "Celia, la mamá de Leo, le mandó un mensaje a Flor Peña", escribió la panelista.

Yanina Latorre sobre Celia Messi y Flor Peña 1

Luego amplió: "Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que, si bien no son amigas, la respeta y admira. Además, espera que se puedan juntar a tomar un café".

Yanina Latorre sobre Celia Messi y Flor Peña

Por último, destacó la actitud de Celia y expresó: "Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo".

Yanina Latorre sobre Celia Messi y Flor Peña 2

     

 

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