El contundente posteo de Juan Otero por las duras críticas a Flor Peña tras el escándalo en Luzu

En tanto, en un segundo párrafo, el hijo de Florencia Peña le habló directamente a todos aquellos que aprovecharon este garrafal error de su madre para destrozarla. "Y también me detengo a hacer esta publicación para entender dónde estamos parados como sociedad", sumó.

Juan Otero y Florencia Peña 2

"Dónde nos paramos a la hora de violentar a una persona de la forma en la que se lo hizo. Se entiende la consecuencia por el error, pero ¿tanto odio puede generar una persona que se equivoca y pide disculpas? ¿Tanto odio puede generar una persona que se equivoca, o es porque estamos hablando de una persona libre, honesta, feminista, luchadora, y MUJER?", se preguntó a corazón abierto y visiblemente angustiado.

Fue allí que remarcó que justamente eso es lo importante, y deslizó que "se la ataca por ser mujer... una mujer que acompañó a lo largo de su vida muchas luchas, que defendió siempre sus ideas, y que sobre todo fue leal a ella misma".

"No tengo más nada que decir que midamos un poco las palabras, y fijémonos si realmente nos molesta el error o si en realidad nos molesta que el error lo cometa una mujer de estas características", concluyó entonces Otero en su abierto y público respaldo a su mamá.

IG Juan Otero - posteo a Flor Otero tras el escándalo de fake news

Cuál fue la respuesta de Celia Messi a Flor Peña tras su pedido de disculpas

Mientras continúa la polémica por la fake news que sacudió a Luzu TV, el jueves por la noche se conoció un gesto que habría llevado algo de calma a Flor Peña. Según contó Yanina Latorre, Celia, la madre de Lionel Messi, respondió al mensaje que la actriz le envió para disculparse por haber difundido erróneamente la noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi.

Días atrás, la conductora había revelado en SQP (América TV) que decidió ponerse en contacto con la familia del astro argentino para pedir perdón por lo sucedido. En aquel momento, había admitido que todavía no había obtenido ninguna contestación.

Fue entonces cuando Yanina Latorre utilizó sus redes sociales para dar a conocer la reacción de la mamá del capitán de la Selección Argentina. "Celia, la mamá de Leo, le mandó un mensaje a Flor Peña", escribió la panelista.

Yanina Latorre sobre Celia Messi y Flor Peña 1

Luego amplió: "Le dijo, entre otras cosas, que le acepta las disculpas, que sabe que no lo hizo de mala fe y que, si bien no son amigas, la respeta y admira. Además, espera que se puedan juntar a tomar un café".

Yanina Latorre sobre Celia Messi y Flor Peña

Por último, destacó la actitud de Celia y expresó: "Hablemos de la grandeza y temple de Celia. Un aplauso para la mamá de Leo".