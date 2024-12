La reacción de Wanda Nara por la muerte de Jorge Lanata

Quien también se manifestó al respecto fue Wanda Nara, quien a mediados de 2023 estuvo enfrentada a Lanata después de que el periodista revelara al aire en su programa en Radio Mitre el duro diagnóstico de salud que recibió en ese entonces la mediática (leucemia).

jorge lanata.jpg

"Yo chequeé la noticia antes de darla. Era cierto. Ahora, vale la pena profundizar un poco en el tema. Preguntar, por ejemplo, ¿Cuál fue el daño que produje? Me encantaría que alguien lo explique porque, ¿saben qué? las personas no son culpables de la enfermedad que tienen", explicaba por ese entonces el periodista ante las críticas que recibió por dar esa sensible información.

Y añadía defendiendo su acción periodística: "Darlo a conocer no es denunciarlas, al revés, lo que puede generar es empatía hacia quien sufre la enfermedad”.

Wanda Nara no había contado esto públicamente y prefirió preservarlos para su círculo más cercano pero luego debió salir a hablar del tema en medio de un momento de profundo dolor y preocupación en su familia.

Lo cierto es que olvidando aquel tema, la ex de Mauro Icardi compartió un mensaje desde sus historias de Instagram para despedir a Jorge: "Que en paz descanse mis condolencias a su familia", indicó la mediática junto a una imagen del conductor con la fecha de su nacimiento y muerte.

wanda nara jorge lanata despedida.jpg

La China Suárez despidió a Jorge Lanata y le dedicó un emotivo mensaje: "No me olvido"

El fallecimiento de Jorge Lanata causó un gran impacto en los argentinos y figuras de los todos los ámbitos lo despidieron a su manera, con recuerdos y aprendizajes que el periodista les dejó.

Incluso, personalidades de la farándula como la China Suárez sorprendieron con sentidas palabras para el periodista en sus redes sociales.

“Fuiste muy cálido y amable conmigo. Y yo no me olvido de esas personas jamás. QEPD”, expresó Eugenia en sus historias de Instagram junto a la captura de una entrevista que el periodista le realizó.

La entrevista data del 2019, cuando la actriz fue invitada al ciclo de entrevistas de Jorge, Hora 25 en TN. Para aquel entonces, la China se encontraba protagonizando la exitosa tira de ATAV, Argentina Tierra de Amor y Venganza.

En la charla que tuvo con el periodista, la famosa habló acerca de su vida personal, sus hijas, que hasta el momento solo eran Rufina y Magnolia, y por supuesto de su carrera profesional.