La reflexión más profunda de Ana, la hermana de Lowrdez Fernández, que varios tomaron como una indirecta

En tanto, el texto que acompaña dicha publicación sostiene: “En los momentos más oscuros de la vida no siempre necesitamos soluciones. A veces solo necesitamos una presencia, alguien que nos escuche sin juzgar, que nos extienda una mano y que nos recuerde que no estamos solos”.

“Tener a alguien con quien contar es un recordatorio de que la fortaleza no siempre significa enfrentarlo todo en soledad. El verdadero valor también está en permitirnos ser sostenidos, en confiar y dejar que el cariño de los demás nos ayude a seguir adelante”, añade el emotivo posteo.

ana fernandez posteo tras la dificil situacion que vivio lowrdes fernandez

Lowrdez Fernández rompió el silencio y aclaró cómo está y qué pasó con Leandro García Gómez

Lowrdez Fernández compartió un posteo el sábado por la tarde donde aclaró qué fue lo que pasó con su pareja Leandro García Gómez la semana pasada en su departamento de Palermo y explicó cómo se encuentra.

"Debido a tantos dichos y tantas cuestiones confusas, me gustaría aclarar y calmar algunas cosas. Primero, agradecer enormemente la cantidad de mensajes y la inmensa ola de cariño hacia mí. A veces no sé si me lo merezco, pero me emociona mucho hoy, después de varios días, leer tantos mensajes que, de a poco, iré respondiendo. Es muy difícil, muy doloroso y muy complicado poder explicar todo lo sucedido, pero soy una persona pública y sé que debo algunas aclaraciones", comenzó la cantante su mensaje.

Y remarcó: "Todos saben que muchas veces traté de remontar una relación por amor, pero a veces no se puede, por más que uno intente una y otra vez. Lograr revincularse desde lo lindo que vivimos fue nuestro objetivo, ya que somos dos buenas personas, pero la suma de muchos sucesos dolorosos me llevó a tomar decisiones drásticas. Nadie nos enseña a amar".

"Puedo entender y comprender a la familia, amigas/os y compañeras/os por todo lo que sucedió, pero algunas cuestiones y hechos están fuera de contexto: desde una compañera que hace tres años no sabe de mí y, al contrario, tiene el descaro de llorar en cámara cuando en ningún momento me ha llamado para saber si estoy bien, dónde estoy o con quién; hasta supuestas amigas que saben cosas mías que no son reales", continuó indignada apuntando directamente contra su compañera de Bandana Lissa Vera por sus declaraciones públicas.

Y cerró: "Lo que sí puedo decirles es que sigo con una faringitis terrible, que es real, que estoy contenida y acompañada por mis amigas de toda la vida. Y estoy tratando de entender que algunas cosas debo procesar y acomodar. Mi único objetivo es cumplir con la vuelta de Bandana, que me tiene muy entusiasmada, y quiero curar mi garganta para poder hacer lo que mejor sé hacer y lo que más amo: cantar".