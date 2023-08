La sensual reaparación de Tini Stoessel en las redes tras separarse de Rodrigo de Paul

Anuncio separación Tini Stoessel y Rodrigo de Paul - TW.jpg

Lo cierto es que después de un un tiempo de ausencia en las redes sociales tras el anuncio de separación del futbolista, Tini Stoessel compartió una serie de fotos en Instagram donde se la ve súper sensual luciendo un crop top calado de manga larga y con la panza al descubierto.

La imagen se llenó de likes entre sus 21 millones de seguidores, quienes festejaron su regreso a la actividad en redes ya que su último posteo había sido a mediados de julio.

tini stoessel.jpg

Sus seguidores marcaron en los comentarios su vuelta a las redes: "Like si la extrañabas un montón", "Por fa no desaparezcas más que te extraño un mundo", "Like si la extrañaban", reflejaron en la publicación.

Mirá las fotos sensuales de Tini Stoessel en su reaparición en Instagram.

tini stoessel 5.jpg

tini stoessel 2.jpg

tini stoessel 1.jpg

Se filtraron imágenes de Tini Stoessel en un boliche con un actor de la serie Elite

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul anunciaron su separación a principios de agosto y sorprendieron a todos. A partir de la ruptura, se conoció que el futbolista está muy deprimido, incluso se habló de que no quería jugar por un tiempo hasta sentirse mejor.

Sin embargo, Tini dio vuelta la página. En varias oportunidades, se la vio con sus amigas, muy divertida y alegre. Y, obviamente, en este poco tiempo que pasó, la relacionaron con diferentes hombres, como el modelo español, Biel Juste.

En Intrusos, América Tv, mostraron unas imágenes donde se la ve a la cantante muy cerca de un actor brasilero, que participa de la serie española Elite.

En las fotos y videos se la ve a Tini en una fiesta en Madrid con el actor André Lamboglia. Ellos están en un boliche y están hablando muy cerca.