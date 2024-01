La sorpresiva confesión de Ivana Icardi sobre su hermano Mauro y Wanda Nara en Gran Hermano España

Mauro Icardi Ivana Icardi y Wanda Nara.jpg

"Si tú eres mi compañero de equipo y yo te meto en mi casa y tú te trincas a mi parienta, pisha...", lanzó Manuel. "La parienta es la que tiene que tener...", disparó inmediatamente Ivana Icardi.

Asimismo agregó contundente: "Llevan once años ya. Al final no fue un calentón, ¿sabes?. Es su mujer, se casaron en 2014 y tuvieron dos nenas y siguen juntos", según pudo verse en el video que compartió Pochi de Gossipeame en sus historias virtuales. ¿Será que se viene la reconciliación de Ivana con Mauro y Wanda?

Se supo que Wanda Nara firmó el divorcio de Mauro Icardi pero un inesperado motivo cambió su parecer

Wanda Nara y Mauro Icardi atravesaron distintos momentos de crisis, pero uno en particular fue el que realmente puso en peligro la relación, y es el escandalo en el que estuvo involucrada la China Suarez como tercera en discordia.

Sobre ese episodio, es que la abogada y amiga de Wanda, Ana Rosenfeld, dio nuevos detalles en una entrevista que hizo para el programa conducido por Carmen Barbieri, Mañanísima (El Trece).

"Wanda se quiso separar. De hecho está que firmó una separación porque no bancó la infidelidad. No bancó ni siquiera la posibilidad de que esa infidelidad fuera cierta. Yo creo que como buena sagitariana no acepta esas defraudaciones", reveló la profesional.

Sin embargo, explicó que un importante cambio en Mauro la hizo recapacitar y cambiar de opinión en cuanto a su futuro. "Yo creo que hubo un cambio radical en Mauro. Yo a Mauro lo quiero muchísimo. Lo conozco desde el día en que ella decidió empezar una nueva relación, una vez que se separó de Maxi. La verdad que encontró en él un compañero", sostuvo.

Rápidamente, la panelista Majo Martino indagó en cual seria el cambio del futbolista y Rosenfeld afirmó: "Mauro se dio cuenta que se le venía un edificio de cuarenta pisos encima. A partir de determinado momento entendió que a Wanda le encanta lo que hace, como a Mauro le encanta lo que hace, jugar al fútbol".