El inesperado posteo de Ivana Icardi tras su pelea con Mauro y los problemas de salud de Wanda Nara

Dicho posteo, lo acompañó con una imagen de ella descasando en las reposeras de un reconocido club de playa en España, país en el que se encuentra viviendo.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Poco después de que Wanda Nara decidiera hacer su descargo en Instagram, Ivana compartió una frase sobre la resiliencia que expresaba: "Y un día, sin darte cuenta, te vas sintiendo mejor, no totalmente feliz, pero si más segura, menos triste y más completa... Y así es como empiezas a reconstruir cada una de tus ruinas, paso a paso y cerrando heridas".

"Y un día sin notarlo desaparecen las lágrimas, la frustración y los miedos... Y así te vas dando cuenta que después de la tormenta siempre hay vida”, continuaba. Como si fuera poco, en la descripción la hermana de Mauro remarcó: "Siempre hay vida".

Ivana Icardi reveló hace cuántos años no habla con su hermano Mauro

El pasado 19 de febrero, día en que cumplió 30 años Mauro Icardi, Ivana Icardi tuvo un sorprendente y lindo gesto desde las redes sociales para con él al dedicarle un afectuoso saludo.

Lo cierto es que ahora un seguidor de Instagram remarcó que el futbolista ni siquiera reaccionó al gesto que tuvo Ivana con su hermano para el cumpleaños, a lo que ella fue categórica al contar hace cuántos años no tiene diálogo con el futbolista del Galatasaray.

"No lo hago para que lo repostee, si ni siquiera hablamos, le hice la dedicatoria porque me salió del corazón felicitarlo. Llevo años sin hacerlo, pero es sin esperar nada a cambio de su parte", afirmó contundente Ivana Icardi.

Y reveló: "Nunca he tenido sentido del ridículo/orgullo cuando se trata de demostrar algo a alguien que quiero. Lo que los demás hacen con lo que yo les doy es cosa de ellos, mi intención es buena”.

"Realmente, no espero nada a cambio de mi hermano porque llevamos 5 años sin hablarnos (y si no ha respondido el WhatsApp menos lo hará por Instagram) y lo de felicitarlo me salió esta vez, como otros años no sentí hacerlo. Caso, hagan lo que sientan de corazón, sin esperar a cambio, porque eso lleva a la frustración”, sentenció.

Y sobre Wanda Nara arremetió: "No me hablo con mi hermano. Menos con ella".