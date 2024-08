La sorpresiva foto de Floppy Tesouro con un enorme anillo de compromiso, a meses de ponerse de novia.

Floppy blanqueó la relación hace pocos meses y la relación va creciendo día a día. “Estamos en la misma sintonía. Las cosas fluyen y estamos felices", expresó la diosa al dar la primera nota junto a su pareja con Socios del espectáculo.

"Tuve la suerte de conocerla en un momento en el que no esperaba conocer a nadie. Fue muy lindo”, sumó el novio de la ex GH, Salvador, en esa ocasión.

La señal que sintió Floppy para avanzar con el muchacho se encendió cuando se lo presentó a su hija, Moorea. La diosa aseguró que se animó a dar ese paso porque se dio cuenta que él era el hombre indicado.

image.png

Floppy Tesouro y su novio Salvador dieron su primera nota juntos y en charla con el ciclo Socios del Espectáculo, El Trece, aseguraron que la posibilidad de formar una familia existe y se charló, antes de viajar juntos en su primer viaje como pareja.

“Vamos a tener un mano a mano juntos en Europa. Estamos muy contentos. Él fue muy caballero. A mí esto de ‘vamos fluyendo y vemos qué somos’ no me gusta y él me sacó la ficha al toque. Fue al día dos de conocernos”, indicó Floppy, quien destacó que a los pocos días de conocerse él le preguntó si quería ser su novia.

“Tuve la suerte de conocerla en un momento en el que no esperaba conocer a nadie. Fue muy lindo”, comentó Salvador sobre el inicio del vínculo con la modelo.

Y Tesouro remarcó: “Estamos en la misma sintonía. Las cosas fluyen y estamos felices. Fue una hermosa casualidad para ambos. Yo fui a la gala a acompañar a Pampita y Roberto y nunca me imaginé conocer a nadie y estar como estamos hoy. Es una felicidad enorme”.

“Él quiere comprar el combo completo así que lo está dando todo. Se llevan super bien”, destacó sobre cómo se lleva Salvador con su hija Moorea, fruto de su relación con Rodrigo Fernández Prieto.

Además, admitió que charlaron el tema de formar una familia a futuro: “Desde el momento en el que uno rehace su vida sabe que, si conoce a alguien que no tiene hijos, es una posibilidad volver a tener. Cuando te enamoras tampoco pensás demasiado. Si tiene que ser, será”.

“Sé que él quiere ser papá en algún momento. Yo antes pensaba que ya había hecho el check: me casé, tuve una hija y ahora quiero disfrutar y encontrar un compañero. Pero, si tu compañero no fue papá y quiere serlo, también te llena el alma poder tener una familia en conjunto. Ahí andaremos con Moore hasta que llegue el momento y, si llega otro baby, llegará”, finalizó la modelo.