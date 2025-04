La tajante decisión de Luciana Salazar luego de que Yanina Latorre contara de qué vive: "No voy a dejar que..."

Yanina Latorre

Además, agregó que según las leyes de contrato de trabajo, el último contrato que registró la rubia fue en 2023 por el que habría cobrado 23 mil pesos. "Del 2016 para acá hay actividad. Del 2016 para atrás vivió del agua", sentenció Yanina.

Ante tan sensible información, PrimiciasYa habló en exclusiva con Luciana Salazar para conocer su opinión al respecto y darle su derecho a réplica.

Pero la rubia optó por ningunear a la esposa de Diego Latorre y concentrarse en lo que hoy está enfocada cien por ciento: su hija. "No pienso hablar de esa Señora. No voy a dejar que nada desvirtúe mi lucha por los derechos de Matilda y la deuda alimentaria que tiene el 'señor' Redrado en la justicia civil de familia", sentenció escueta pero contundente.

luciana salazar martin redrado 2.jpg

La aclaración de Luciana Salazar sobre la identidad de su hija: "Matilda tiene mi ADN"

En medio del firme reclamo que Luciana Salazar viene haciéndole a su expareja Martín Redrado por la manutención de su hija Matilda, este miércoles Ana Rosenfeld -abogada de la modelo- hizo referencia a un episodio con la mujer que prestó su vientre para gestar a la niña y en los medios se generó un confusión entre los términos "madre subrogante" y "madre biológica".

Así, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Luciana Salazar aclaró los tantos y dejó en claro que la madre biológica de Matilda es ella sin duda alguna.

"Ella nunca habló de madre biológica porque sabe que la madre biológica soy yo. Lo interpretaron mal los medios. Acá la madre subrogante no quiere decir que sea la madre biológica. De hecho, la madre subrogante nunca, y está prohibido en Estados Unidos, puede tener algo de ADN de la criatura, de la persona que engendra. Es ilegal", explicó Luli.

Ana Rosenfeld

Así, Luciana Salazar remarcó enfática: "Mi hija es mi hija, tiene mi ADN", al tiempo que agregó: "De hecho, hace poco tuve que hacerle un montón de trámites y demostrar mi ADN en el consulado italiano para que pueda ser también italiana, más allá de su ciudadanía americana, entonces imaginate si tiene la ciudadanía italiana gracias a mí es porque es mi hija biológicamente sin lugar a dudas".

Asimismo, sobre el comentario de Rosenfeld en Mujeres Argentinas (El Trece), la rubia señaló una posible confusión por parte de su letrada. "Calculo que Ana habrá contado un hecho que me parece se confundió porque dijo que (la subrogante) me había demandado. No, no me había demandado. Sí en un momento intimó a que se bajen sus datos porque me habían pasado un estudio así de la clínica con sus datos y yo lo subí así (a las redes). Pero nunca hubo juicio, ni se llegó a demandar porque nunca se notificó nada", señaló.

Y se refirió a otra situación, que tampoco pasó a mayores. "Creo que Ana se confundió con otro hecho con la agencia de las subrogantes que ahí sí hubo una filtración de mis datos, no de la subrogante. Allí se negoció conmigo entonces para que yo no les haga juicio", concluyó.