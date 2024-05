La tierna historia detrás de la nueva perrita que adoptó Nicole Neumann: "Mis hijas me..."

Una vez en contexto, contó lo que sucedió para que la misma se vuelva oficialmente de la familia. “Volvimos a la chacra después de un tiempito y la encontramos muy recuperada, estaba lista para ser adoptada, pero mis hijas me hicieron piquete", reveló.

Lo cierto es que con todo lo que implica la llegada de un bebé, y sumado a que la modelo ya tiene alrededor de 20 perros, era una decisión fácil de tomar.

“Para nuestra sorpresa, Manu llamó después de terminar la carrera y nos dijo 'qué linda que está Anita, quedémonos con ella'. Yo le conté que las chicas me habían hecho piquete porque no querían que la diera en adopción y que si les decía no había vuelta atrás", siguió.

Y concluyó: "En fin, ahora estoy yendo a buscar a las chicas al cole, que todavía no saben que Anita acaba de llegar a casa, para darles la sorpresa”.

Nicole Neumann nueva perrita - Anita

Nicole Neumann dio a conocer el exótico origen y significado del nombre de su hijo con Manu Urcera

Nicole Neumann está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida, la llegada de su hijo, fruto de su relación con el piloto de TC Manu Urcera. La modelo está a pocas semanas de dar a luz y disfruta a pleno de cada paso en esta nueva etapa como mamá.

Hace unos días, en LAM, Yanina Latorre dio como primicia el nombre del bebé de la diosa de las pasarelas y su parejas. “El sexo es varón y el nombre.... ¡se va a llamar Cruz! Estaban también entre las posibilidades Vito”, afirmó.

image.png

En un posteo en su cuenta de Instagram, Nicole Neumann confirmó que efectivamente el niño se llamará Cruz y reveló el significado. “Es un símbolo egipcio que se conoce como la llave de la vida o cruz asada. Significa vida o vida eterna”, dio a conocer.

Y agregó: “En el Antiguo Imperio sólo el faraón era digno de llevarla, pero ya en el Imperio Nuevo era un signo que podían usar todos los egip cios”.

Semanas atrás, Nicole contó que Manu tuvo más poder de voto en la elección. “Yo di opciones, pero como es su primer hijo y es varón dije ‘bueno, te lo dejo a vos’”, comentó.