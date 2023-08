La tierna salida familiar que organizó Fabián Cubero para sorprender a sus hijos y a Mica Viciconte

Más tarde, la diversión no quedó ahí, porque la familia al volver a la casa eligió armar un rompecabezas. A través de las redes sociales, Viciconte compartió con sus seguidoreslas actividades que hizo con su familia.

La inesperada declaración de Mica Viciconte al ser consultada por el festejo de 15 de Indiana Cubero

En medio de los rumores de un acercamiento entre Nicole Neumann y su hija Indiana Cubero por el festejo de 15 años de la adolescente, Mica Viciconte opinó acerca la posible fiesta en una nota con Intrusos (América).

Lo cierto es que la hija mayor de la modelo y Fabián Cubero cumple años en el mes de octubre, y en las últimas semanas, se empezó a hablar sobre un posible festejo que acercaría a la familia. “No puedo contar absolutamente nada, se lo tenés que preguntar, de última, a quien corresponda", sostuvo Mica al respecto.

Siguiendo en la misma línea, el cronista le preguntó si sería parte de los preparativos para el evento y la ex Combate aseguró: “Yo estoy ahí en lo que se necesite, ya sea organización o lo que sea. Generalmente me gusta armar todas esas cosas, y una gran mayoría de los cumpleaños los he organizado".

Mica Viciconte y la familia

“Hablo por nosotros. Somos más familieros, de juntarnos, de viajar, de que vengan a comer y hacer reuniones... No sé, pero lo que quiera hacer, por supuesto que voy a estar”, agregó.

Fue entonces cuando el periodista le habló sobre las últimas declaraciones de la modelo y mencionó: "Nicole dio una nota en una revista y cuando le preguntaron por el tema dijo que ella se había acercado y le había ofrecido o recomendó hacer algo por esta fecha especial.."

“Desconozco. Está cada uno creer o no creer en lo que dice uno”, se limitó a responder la actual pareja de Cubero y ante la insistencia del periodista, concluyó: “No voy a entrar ahí, porque no deja de ser la mamá. Las internas prefiero guardármelas porque adoro a Indiana y lo primero para mí es su salud mental, física y psíquica. Espero que la Justicia actúe y no haga oídos sordos sobre algo tan importante”.