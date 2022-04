La tremenda emoción de Verónica Perdomo: fue mamá de gemelos

En el ciclo de espectáculos mostraron la primera imagen de los gemelos, que nacieron por cesárea, unas semanas antes de la fecha estimada para el parto.

image.png

En la foto se puede apreciar la emoción y felicidad de Verónica por el nacimiento de sus hijos.

Cuando pensaba en la posibilidad de ser madre, la actriz había contado que estaba muy preocupada porque los médicos le habían advirtiendo que existía cierto riesgo luego del ACV que sufrió hace 13 años.

"Ella siempre tuvo el deseo de ser mamá y una vez me dijo ‘¿Cuál sería el riesgo? ¿Que me muera? ¡Yo solo sé que quiero ser mamá!”, había contando Nancy Duré cuando se supo que Verónica estaba esperando gemelos.

El ACV de Verónica Perdomo

"Estuve un mes en coma por un derrame y tres meses internada. En Chile me dolía la cabeza y me vine a Argentina, me subí al avión, me dormí y no me acordé más nada", recordó la actriz Verónica Perdomo sobre el ACV que sufrió.

Y sobre ese duro proceso de recuperación, comentó: "No sabía ni una palabra, tenía que aprender todo despacito. Viví con un casco puesto durante un año".

Y añadió: "Del estado de coma no me acuerdo nada. Después me contaron que uno de los médicos un día dijo: qué pena tan joven. Y se fue. Ya estaba".

"Cuando tuve trombosis en los pulmones que dejé de respirar me tuvieron que reanimar dos veces. Yo me vi muerta en un sueño", explicó Perdomo.