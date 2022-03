Verónica Perdomo, embarazada de gemelos: La felicidad después de haber vencido a la muerte

"Ella deseaba mucho este embarazo, mucho, a tal punto que le dijo a los médicos que no le importa morir por el embarazo porque ella quiere ser mamá", sostuvo.

Cabe mencionar que la modelo Verónica Perdomo está casada con Adrian Gaddi, quien no es del medio de comunicación y tiene el título de contador público.

El ACV de Verónica Perdomo

"Estuve un mes en coma por un derrame y tres meses internada. En Chile me dolía la cabeza y me vine a Argentina, me subí al avión, me dormí y no me acordé más nada", recordó la actriz Verónica Perdomo sobre el ACV que sufrió.

Y sobre ese duro proceso de recuperación, comentó: "No sabía ni una palabra, tenía que aprender todo despacito. Viví con un casco puesto durante un año".

Y añadió: "Del estado de coma no me acuerdo nada. Después me contaron que uno de los médicos un día dijo: qué pena tan joven. Y se fue. Ya estaba".

"Cuando tuve trombosis en los pulmones que dejé de respirar me tuvieron que reanimar dos veces. Yo me vi muerta en un sueño", explicó Perdomo.