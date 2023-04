La triste foto que compartió El Tucu López tras separarse de Sabrina Rojas

image.png

En una entrevista con Intrusos, El Tucu dejó abierta la puerta para una reconciliación. "No me manejé bien. Hablé con una chica, pero no pasó nada. Está bien lo que dice Sabri. Yo estoy totalmente enamorado de ella. Creo que se puede revertir esta crisis", sostuvo.

Sabrina, en tanto, fue tajante al referirse al motivo de la ruptura: un supuesto affaire del locutor con otra mujer. "A mis 42 años, no me banco ni el rumor", sentenció, contundente.

Esta semana se conoció que Sabrina Rojas y El Tucu López están separados. La actriz y conductora anunció el fin de la relación, en comunicación con la periodista Nancy Duré.

"¿Estás distanciada de El Tucu?", le consultó la panelista de Socios del espectáculo. "Estoy separada, Nancy", le respondió Sabrina, sin dar más detalles.

Lo cierto es que, en las últimas horas, se supo que la ruptura se desencadenó por una supuesta infidelidad. El locutor habría estado en un boliche en Carlos Paz con una joven.

El martes en Socios del espectáculo habló la mujer en cuestión, Damaris Cané. “¿Intimaste con el Tucu López después de verlo en el boliche la semana pasada?”, le preguntó Rodrigo Lussich. "Solamente estuve en Zebra”, precisó la invitada, en referencia a una disco de Córdoba.

“Pero hay testigo que los vieron a los besos. Unos besitos hubo”, acotó Adrián Pallares. "No hablamos demasiado, solo estuvimos tomando unos tragos juntos en grupo”, mencionó la invitada. “Él se puso con otro amigo donde yo estaba ubicada y así fue llevándose la conversación. No sabía quién era, hasta que la amiga con la que fui me dijo ‘es el Tucu’. Ahí se me acercó, me dijo unas palabras y me ofreció tomar de su vaso”, añadió.

Al cierre de la entrevista, Duré señaló que se comentó que habían pasado la noche juntos. Sin embargo, Damaris lo negó, aunque reconoció que tuvieron una conversación reciente. "Yo tengo la información de que pasaron la noche juntos. Que no quedó en Zebra la situación y la continuaron en un lugar privado”, señaló la panelista. “Donde vivo yo es una ciudad muy chica, y me volvieron loca durante todo el día. Hablamos y me dijo que diga la verdad”, sentenció.