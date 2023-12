Las emotivas palabras de Yanina, Diego y Lola Latorre tras perder a su perrito Toto: "Te amo para siempre"

Embed

Por su parte, la panelista de LAM (América TV), escribió desde Twitter: "¡Un día tan triste! No lo puedo creer. Se fue mi chiquito de la nada. Te amo, Toto, para siempre!".

Lola Latorre, en tanto, compartió en sus historias de Instagram fotos de su perrito caniche y expresó: "Te amo, Toto. Gracias por cuidarnos y acompañarnos siempre. Nunca te vamos a olvidar. Te voy a extrañar con todo mi corazón. Sos y vas a hacer lo más importante de esta casa. Para siempre".

Lola Latorre se disculpó con Pampita en el Bailando 2023 por las dichos de Yanina

Hace un par de semanas, Yanina Latorre arremetió contra Pampita tras la devolución negativa que la jurado del Bailando 2023 le había dado a su hija por su performance en el programa de Marcelo Tinelli. Allí la angelita aseguró picante que Lola Latorre "es fina de nacimiento".

Así las cosas, este viernes al salir a la pista de baile, Lola no dudó en aclarar los tantos con la jurado del programa. “Caro yo te quería pedir perdón. Esta semana estuve recibiendo muchas acusaciones de personas y mujeres en las redes por algo que yo no dije y no pienso”, expresó de entrada.

Al tiempo que agregó firme: “Por eso, como soy la que da la cara acá, te quería decir que yo te admiro como persona, como mujer y como profesional. Las cosas que están diciendo, no las pienso”.

Fue allí cuando Carolina Ardohain le respondió muy calma con su habitual sonrisa, pero no menos filosa. “Vos no tenés que pedir perdón por nada. La madre que nos toca, uno no puede hacer nada. No tenés nada que decirme y yo hablé con tu mamá”, aseguró la modelo.

“Es que muchas veces me adjudican cosas que les pasan a mis viejos, como si uno por ser hijo pensara de la misma manera. Yo voy de frente y no me gusta generar quilombos con nadie por eso te lo digo”, explicó entonces Lola Latorre.

Pero Pampita, con vasta experiencia en enfrentamientos mediáticos le aseguró a Lola: “No me ofendí ni nada, se lo dije a tu mamá, no pasa nada. Cualquier mamá con su hijo no es objetivo”. Y ante la confesión de la participante de que le prohibió ir a su madre al programa, la jurado lanzó pícara: “Pero qué pena. Me hubiera encantando verla en persona. Así hablábamos en directo nosotras. La voy a estar esperando”.