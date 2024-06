Las enormes figuras del deporte que saludaron a Duki en la previa a su histórico show en el Bernanabéu

Duki 1.jpg

Así, a través de sus Instagram Stories fue el propio Duki quien compartió un video en el que se ve el armado del estadio, la compañía de sus familiares y amigos, así como los cálidos saludos de los astros del básquet Manu Ginóbili y Facundo Campazzo así como el del gran Lionel Messi, considerado actualmente el mejor futbolista.

“Yo soy un pibe que viene de no tener nada y quiero ser una leyenda musical”, puede leerse en las imágenes que muestran el armado del estadio para su histórico concierto. Y tras la advertencia del canchero: “Oye Duko, yo no sé si tú eres consciente del tamaño de este campo”, irrumpe su amigo Facundo Campazzo, figura del equipo de básquet del Real Madrid, desde las gradas señalándole que "¡Es grande en serio!".

Y tras los testimonios de su colega MSK y la jefa de electricistas del estadio, sorprendió la aparición del enorme Manu Ginóbili. “Hola Duko querido, espero que lo puedas disfrutar enormemente. Seguí representándonos a todos los argentinos como estás haciendo hasta ahora”, le pidió el multicampeón con los San Antonio Spurs.

Pero sin duda, la frutilla del video fue la aparición de Lionel Messi con un claro mensaje motivacional para este sábado histórico para el joven de Almagro. “Hola Duki, qué linda noche te espera. Yo estuve ahí muchas veces, siempre de visitante obviamente", lanzó Leo. Al tiempo que concluyó augurándole: "Hoy vas a ser más local que nunca. ¡Disfrutalo! Que lo pases lindo y te deseo lo mejor. Abrazo, nos vemos”. Ahora a Duki sólo le resta darlo todo y brillar a pleno en los escenarios españoles.

Duki sorprendió al contar qué hace para demostrarle su amor a Emilia Mernes: "Es re romántico"

En una entrevista con Migue Granados en el programa Soñé que volaba, que se emite por el streaming Olga, Duki sorprendió en abril pasado al contar qué hace para demostrarle su amor a su pareja, Emilia Mernes.

"Creo que hay un mal concepto de lo que es ser romántico. La gente piensa que ser romántico es poner una velas, preparar una cena o regalar un ramo de flores. Eso para mí no es romántico... eso es de banana o de que querés quedar bien con tu jermu", comenzó diciendo el artista.

Embed

"Pará careta... no me hagas quedar mal a mí", exclamó Migue. "Estoy hablando de lo que se conoce normalmente. El hombre es muy forro porque se aprovechan de lo que es romántico. La mayoría de los hombres no son románticos... son terribles boludos", acotó.

En ese sentido, Duki definió lo que para él es un gesto verdadero de romántico. "Para mí romántico es levantarse a la mañana para limpiar el pis y la cara de Roma (la mascota de Emilia) para que no lo tenga que hacer ella, como pasó hoy. Eso es romántico", concluyó.