Las fotos de la original fiesta de cumpleaños que José María Muscari organizó para su hijo, Lucio

En un posteo reciente, José María Muscari relató que organizó una gran celebración para Lucio, que cumplió 16 años. El director teatral eligió una sala de escape muy divertida para conmemorar el día de su hijo.

En la publicación subió imágenes del gran momento junto a su hijo. "El mejor cumple de 16 de Lucio que podía imaginar fue en la sala de escape. Increíble, creativa , original y con mucha onda en pleno recoleta. Lucio es fan de los vuelos y vivimos una experiencia real dentro de un avión en miniatura. No podríamos haber elegido un plan mejor. Comida, juegos, diversión e inteligencia en un cumple original y diferente", resumió sobre la experiencia.

Polémicos dichos de José María Muscari sobre la adopción

Meses atrás, en La Peña de Morfi (Telefe), Georgina Barbarossa recibió la visita de José María Muscari. En el ciclo, el director teatral habló sobre la adopción en la Argentina y fue duramente cuestionado en las redes.

"Y los hijos... porque vos quisiste adoptar. ¿Sigue en tus planes?", le preguntó la conductora. "Sigue en mis planes. No sé si la idea de la adopción, porque me di cuenta de que es verdaderamente muy difícil en la Argentina, y que lamentablemente las leyes de adopción en Argentina no colaboran sobre todo a personas solas, como yo", comenzó diciendo el invitado.

"Son monstruosas", coincidió Georgina. "Y, aunque no se diga, a personas solas gay. Si bien no te lo dicen, es tácito que primero en la lista va a estar una persona sola heterosexual antes que un gay. Pero por una cuestión obvia...", siguió Muscari.

"Que piensan que sos un degenerado", expresó la conductora. En ese momento, el director de teatro argumentó que la adopción en Argentina "forma parte de una zona oscura que a mí no me gusta, que tiene que ver un poco con el comercio".

"Lamentablemente, hay un montón de chicos en situación que podrían ser adoptados, pero no están legalmente para ser adoptados, porque cada chico en situación de adopción en Argentina recibe un subsidio. Y esos subsidios los reciben los espacios que cuidan a los niños. Es una trampa legal ahí bastante compleja que cuando la empecé a conocer me angustió", concluyó Muscari.