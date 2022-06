Las fotos más tiernas de Luisana Lopilato embarazada de siete meses en Italia

luisana lopilato 1.jpg

luisana lopilato 2.jpg

La madre de Noah (9), Vida (4) y Elías (6), quien hace poco cumplió 35 años, compartió en Instagram una serie de postales a plena luz del día donde se la ve muy alegre y relajada en sus vacaciones.

"Así, o más feliz???", expresó en una de la fotos que subió a su cuenta de Instagram. Y en otra comentó maravillada por el paisaje de la ciudad italiana: "Las calles de Roma, el helado y este calorcito ¿Qué más les gustaría que les muestre?".

En las postales que compartió, Luisana Lopilato enterneció a sus seguidores al mostrar su creciente vientre en el calor europeo mientras transita el séptimo mes de embarazo.

luisana lopilato 3.jpg

luisana lopilato.jpg

El video más tierno de Michael Bublé con su hija Vida

Luisana Lopilato celebró a mediados de mayo sus 35 años de una manera muy especial desde Instagram con los pequeños Noah (9), Vida (4) y Elías (6) en su casa en Vancouver, Canadá.

"Feliz cumple mi (emoji corazón). You only get more beautiful kid (solo te ponés cada vez más linda, chica)", fue el especial comentario que recibió la actriz en el posteo por parte de su marido, Michael Bublé.

el marido de la actriz compartió un divertido video en su cuenta de Twitter donde se lo ve jugando con su hija Vida. El cantante canadiense contó que su nena se inspiró en la serie Euphoria para lookearlo de igual manera y lo maquilló en la cocina.

En el video se ve a la pequeña arriba de la mesada mientras maquilla a su papá, inspirándose en una serie que es furor entre los adolescentes.

"Makeup is art, Beauty is spirit (El maquillaje es arte, la belleza es espíritu)", expresó Michael Bublé a pura ternura con el momento de conexión familiar.