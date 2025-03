Las rigurosas medidas de prueba que podrían complicar a Jésica Cirio en la grave denuncia contra Elías Piccirillo

En este sentido, la Justicia avanza en la investigación del caso y tras los allanamientos en los domicilios de Cirio y Piccirillo, se solicitó a la Justicia que se avancen con varias medidas de prueba a la modelo en la causa, quien se separó de Piccirillo tras estallar este escándalo.

Embed

Según precisó Marina Calabró en el estreno de Lape Club Social Informativo (de 10 a 13 horas por América Tv), desde la parte denunciante se solicitó a la Justicia investigar a fondo a Jésica Cirio para ver si es parte del plan criminal que llevó a la detención de él y su esposa Anahí.

Entre los puntos que se solicitó a la Justicia, se puntualizó que se declaren las líneas de teléfono de Cirio, el entrecruzamiento de llamadas de la noche clave del 17 de enero donde se hizo la cena, las cámaras de seguridad de la zona de Avenida Libertador 550, registro de ingresos y egresos al country Yatch de Nordelta, registros bancarios (cuentas individuales y conjuntas) y un informe a IGJ sobre registros societarios (personales y conjuntos).

"Si la Justicia hace lugar a este pedido de medidas de prueba, Jésica Cirio va a tener que dar explicaciones", aseguró la periodista en el ciclo que conduce Sergio Lapegüe, por lo que las próximas semanas serán claves en la causa.

jesica cirio pedido a la justicia por elias piccirillo.jpg

Jésica Cirio rompió el silencio tras la denuncia a Elías Piccirillo y comunicó una firme decisión

Jésica Cirio se comunicó con A la Tarde, América Tv, y habló sobre la denuncia por deudas y estafa que recibió su esposo Elías Piccirillo, respondiendo a las graves acusaciones que se hicieron sobre ella.

“Hola, Luis. Hola, chicos. ¿Cómo están? Bueno, se imaginarán que no estoy pasando por los mejores días, pero sigo adelante porque más que nada quiero que todo esto se aclare", reconoció en una nota de voz.

Luego, respondió a las declaraciones del denunciante Francisco Hauque, que aseguró que ella tenía conocimiento sobre los movimientos de su esposo.

“Y esta persona que decidió pararse enfrente de una cámara a decir todas las cosas que dijo falsas... Lamentablemente, tuve que tomar esta decisión de iniciar acciones legales porque no puedo permitir que salga a decir todas estas barbaridades, siendo que no son así”, manifestó.

Por último, explicó los motivos de su silencio y concluyó: “Está la carta documento que mandó mi abogado. Perdón, pero no estoy saliendo al aire de ningún lado, no estoy dando notas. Fue la decisión que tomé hace ya bastante tiempo y me quiero mantener en la misma línea. Me siento más cómoda así. Muchas gracias”.