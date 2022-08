Lissa Vera, indignada en un móvil tras la denuncia por acoso contra El Lechuga

Embed

La ex integrante de El hotel de los famosos indicó que todo lo que ocurrió esa noche fue pergeñado por Santiago Ismael Torres para "buscar fama". "Todo esto lo hizo apropósito. Él armó esto porque quería salir en TV", remarcó.

Lissa advirtió que no logra repasar con exactitud qué sucedió en ese lugar. "Tengo algunas imágenes de lo que pasó en el boliche. Me acuerdo que me daba champagne para que tome, que me llevó a mi casa, pero no me acuerdo del beso", sentenció.

La furia de Lissa Vera tras haber denunciado a El Lechuga

Este martes, Lissa Vera habló en Intrusos luego de haber acusado por acoso sexual a El Lechuga. "Me siento traicionada, avergonzada y vulnerada", expresó la ex Bandana en diálogo con Flor de la V.

En el ciclo de América TV, la cantante expresó que ya no quiere hacer declaraciones en los medios hasta que el tema pueda resolverse en al Justicia. "Ya no me interesa hablar más. Esto tomó una carátula que no lo puedo seguir hablando en los medios, lo tengo que resolver de otra manera", resaltó.

"Me voy a sentar con mi abogado porque quiero saber cómo me tengo que manejar. Esto no es joda. Nunca pensé que me iba a pasar algo como esto", agregó la ex figura de El hotel de los famosos.

Por último, Lissa reiteró que lo que sucedió en ese boliche fue sin su consentimiento. "No puedo afirmar que sucedió, pero sí me besó en contra de mi voluntad. No me beses cuando estoy borracha. No hagas cosas cuando no estoy en mi sano juicio. Claramente, algo me pasó", sentenció.