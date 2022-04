Lizy Tagliani explicó por qué sigue usando el anillo de compromiso que le dio Leo Alturria

“Este anillo que tengo es el de mi compromiso. Él me lo regaló. Y el primer día que nos peleamos me lo saqué. Después con el tiempo empecé a buscarlo, lo buscaba y no sabía dónde estaba. Revolví el departamento, la casa, el teatro, todo. Y un día siento que mi mamá me dice: ‘está abajo de tal lugar’ y fui ahí y estaba. Por eso me lo puse, por mi mamá, no por él”, contó Lizy.

Lizy explicó que le costó terminar su relación con el rugbier, lloró mucho pero dio por terminado el tema. Leo ya rehízo su vida y comenzó a salir con Antonela, una mujer que dio fuertes declaraciones a Intrusos. “Tengo entendido que ella quiere volver y él supuestamente no. Ella lo quiere, de hecho subió un video de que él era el amor de su vida. Me da un poco de pena, como mujer la re entiendo”, dijo Antonela sobre Lizy.

La drástica decisión de Lizy Tagliani sobre su ex, Leo Alturria

Después de varios días de escándalo mediático con la aparición de Antonella, la nueva relación de Leo Alturria, Lizy Tagliani tomó una drástica decisión con respecto a su ex, para no seguir sufriendo frente a todo lo que se dice y se publica en redes. Es por eso que hace algunas horas optó por bloquearlo de su cuenta de Instagram.

Pero antes de ello, la popular actriz de Los Bonobos hizo un misterioso posteo desde su redes con un claro dejo nostálgico. "A descansar que ha sido una hermosa noche... Con un final raro inentendible pero no me voy a enganchar... yo se lo que soy como persona. Buen descanso", disparó Lizy Tagliani con una selfie donde la ve seria pero serena.

Sucede que con ese mensaje Lizy daba por cerrada una etapa, la vivida junto a Leo Alturria... quizás la más feliz de su vida sentimental. Porque si bien después de la crisis y ruptura de comienzos de año, la conductora de Telefe se mostró dispuesta a una reconciliación, el joven cordobés encargado de edificios demostró a las claras no tener el menor interés en retomar la relación con ella.

Es así que Tagliani decidió cortar por lo sano y bloquear a Leo de sus redes para evitar verlo, eventualmente, junto a otra pareja o simplemente para soltar de una buena vez la relación que no pudo ser y comenzar una nueva etapa en su vida.