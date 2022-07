Lo que más sorprendió a Locho Loccisano al salir de El hotel de los famosos

Locho Loccisano captura- el cariño de la gente es enorme.jpg Las primeras declaraciones oficiales de Locho Loccisano tras su salida de El hotel de los famosos (El Trece).

Con su simpatía habitual, Loccisano contó que haber visto anoche su salida de El hotel de los famosos fue "Como volver a salir después de todo lo que pasó ayer... me emocioné como volver a salir. Volví a estar anonadado, como no entendiendo nada". Así como también cuándo le consultaron si esta experiencia le cambió la vida, el ex Combate no dudó en afirmar: "Sí, el 100% me cambió la vida y para bien por suerte".

Y teniendo en cuenta su habitual sinceridad, al menos la que se vio en el reality, Locho Loccisano reveló que lo que más lo sorprendió en estos días que retomó su vida 'normal' es el cariño de la gente. "Vas caminando por la calle y se te tiran y te abrazan. Y es como si fueras amigo de las personas, como que las personas te conocen... Me conocen llorando, riéndome, triste, contento, emocionado, entonces como que perdés la distancia y te abrazan como si fueras un amigo y uno lo recibe bien", afirmó el indudable ganador del público que desde la se semana próxima será jurado del nuevo programa de Tinelli.

El gesto de Martín Salwe con Locho Loccisano tras su salida de El hotel de los famosos

Antes de irse del programa, Locho Loccisano recibió un buen gesto de Martín Salwe, quien le pidió disculpas por algún cruce que tuvieron durante los días de convivencia.

“Siempre dijimos que gana uno solo, tampoco va a ser alguno de nosotros. Y creo que lo importante de toda esta experiencia es saber que uno ganó, qué se llevó, y vos lo sabes muy bien”, indicó el locutor. Y remarcó: “Y en lo personal pedirte disculpas si algo de verdad te molestó, si algo de verdad te hizo mal, nunca fue con intención por fuera de una estrategia de juego, no hay nada personal ni mucho menos”.

locho loccisano martin salwe 2.jpg Locho Loccisano y Martín Salwe estuvieron enfrentados durante toda la convivencia dentro de El hotel de los famosos (El Trece).

Así, Martín Salwe observó el vivo de Instagram que hizo Locho Loccisano con sus seguidores en la noche del lunes y le dejó un lindo mensaje a quien fue su compañero de reality El hotel de los famosos, olvidando algún cortocircuito que tuvieron durante el programa.

El gesto virtual fue detectado por Pampito, quien comentó el tema en Twitter y adjuntó la captura al respecto. Salwe le escribió a Locho: "Felicitaciones papá! Sos el gran ganador de la gente!".