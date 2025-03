Lola Latorre reveló el impensado destrato que sufrió por parte de Wanda Nara

“Me bloqueó Wanda de vuelta. Yo ya le hablé por audios de mi mamá diciéndole que yo la amaba y que no entiendo por qué me bloqueaba”, confesó Lola exponiendo sus intenciones de formar una buena relación.

Sin embargo esto no fue suficiente y la hija de Yanina disparó: "Me volvió a bloquear pero bueno, claramente tiene un problema. ¿Cómo me va a bloquear a mí? Está loca. Más allá de todo lo que está pasando, ponele que se enojó un día con mi mamá, ¿por qué conmigo?”.

“Es es el problema que tiene la gente de relacionarme tanto con mi vieja. Yo ya perdí el rastro porque es un tema que no puedo seguir”, finalizó visiblemente indignada por las situaciones que vivió del estilo.

Lola Latorre quedó en shock al escuchar el jugado debut sexual de su mamá, Yanina

Yanina Latorre estuvo invitada al streaming de Rumis (La Casa) donde su hija Lola trabaja como conductora, y contó algunas intimidades sexuales que dejaron a la joven sin palabras.

Si bien la rubia ha contado en distintas ocasiones muchas de sus anécdotas íntimas, esta vez contó por primera vez cómo fue debut sexual y sorprendió al revelar que sucedió con una mujer.

"Mi primera vez fue con una mujer... ¿Te molesta escuchar esto, Loli?", deslizó la angelita con su hija sentada al lado.

Inmediatamente la modelo se llevó la manos a la cara y exclamó: "¡No me jodas! No me contás nada". “Vos no me contás que te peleas con Felipe, yo tampoco te cuento", retrucó Yanina.

“No voy a decir el nombre pero debuté con una mujer porque en mi época en el colegio de monjas era todo muy reprimido. Fue en la casa de ella, cuando vas a dormir a lo de una amiga, terminás engrampada”, detallo la invitada mientras Lola no salía de su asombro.