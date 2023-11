Los fuertes motivos detrás de la ausencia de Indiana Cubero en el casamiento de su mamá, Nicole Neumann

De todos modos, la periodista indicó que la joven sí va a estar en la ceremonia en Buenos Aires. "Indiana va a estar en el casamiento en Buenos Aires, en la fiesta que hacen acá", agregó.

Pía precisó que el tema de los estudios de Indiana y la cantidad de faltas no es la única razón por la cual decidió no ir. "No se siente cómoda con algunas situaciones", acotó.

Finalmente, la panelista explicó que las Allegra y Sienna sí estarán en la boda. "Sus dos hermanas viajaron en avión privado ayer. Ellas sí estarán acompañando a su mamá”, cerró.

El revés judicial que podría arruinar la reconstrucción del vínculo de Nicole Neumann con Indiana

Poco a poco, Nicole Neumann y su hija mayor, Indiana, están recomponiendo su vínculo. El acercamiento más claro y reciente fue en el cumpleaños de la modelo, al que asistieron sus tres hijas.

Sin embargo, todo pende de un hilo muy fino, que podría quebrarse. Sucede que Fabián Cubero pretende llevar a su ex a la Justicia y presentar una fuerte demanda.

El ex jugador iría con un reclamo por estafa procesal y una solicitud de reducción de cuota de alimentos. Además, el ex Vélez tendría pensando avanzar por una "deuda existente”.

Indiana decidió vivir con su padre. Por esa razón, Cubero está en condiciones de pedir una reformulación de los acuerdos que tenían con Nicole por los ítem antes mencionados. Habrá que ver si ambas partes llegan a un acuerdo.

Por lo pronto, la rubia desea seguir avanzando en la reconstrucción del vínculo con la joven después de un tiempo de mucho dolor y enfrentamientos.