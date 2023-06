Luciano Castro y Sabrina Rojas, nuevamente juntos por un motivo más que especial

WhatsApp Image 2023-06-16 at 08.51.33.jpeg

Claro que primero, tanto Rojas como Castro, compartieron el emotivo momento familiar desde sus Instagram Stories.

En tanto, un rato más tarde el actor no dudó en subir a su feed de la red social la misma postal abrazado a sus hijos y su ex mujer, donde volvió a saludar a Espe -como la llaman cariñosamente-. "Te amo hija, gracias por todo!!!" escribió Luciano, tras el video que había compartido abrazado junto a la nena sobre el escenario, donde reflejó sus sentimientos hacia la menor de la familia: "Mi gorda linda ya tan grande".

Luciano Castro posteo con Sabrina Rojas ysus hijos por el cumpleaños de Esperanza.jpg

El contundente mensaje de Luciano Castro sobre la relación con Flor Vigna

Este domingo una publicación de Instagram despejó todas las dudas vinculadas a la ruptura entre Flor Vigna y Luciano Castro, tras los rumores de separación de los actores.

Según Nancy Duré, en Socios del Espectáculo (El Trece), la pareja -que comenzó su romance hace más de dos años- estaba separada. "Lo van a negar por unos días porque tienen que seguir juntos en un trabajo que tienen, pero desde el entorno íntimo me confirman que se están separando. Ella dijo que se bajaba de la obra porque quería dedicarse a la música, lo que me dicen es que la idea de trabajar juntos no fue tan buena como ellos pensaban. Tampoco está dicha la última palabra pero a ella me la definieron como 'intensa'", había contado Duré en su momento.

Flor Vigna y Luciano Castro.jpeg

Sin embargo, hace unos días, Vigna confesó: "Sigo con Luciano, está todo bien. Una pareja pasa mil millones de cosas y creo que todo se tergiversó cuando yo dejé la obra. Hay que normalizar las crisis, yo tuve una crisis laboral".

Y agregó: "A veces las crisis son de un día. Entonces, es normal que con tu pareja hables, redobles la apuesta y digas ‘entonces, seguimos, no seguimos...' Lo que me gusta mucho de él es que siempre que se plantean esas cosas, lo hacemos con mucho amor también".

Este domingo se confirmó que siguen juntos, luego de que la cantante cumpliera 29 años y el actor publicara en sus historias de Instagram un romántico mensaje con una foto de ellos juntos. "Feliz cumplealos, ¡Chinita de mi corazón! Te amo", escribió Castro.