Murió Daniel Melingo, ex músico de Charly García, integrante de Los Abuelos de la Nada y Los Twist

El guitarrista, cantante y compositor alcanzó gran notoriedad en la escena cultural por haber impulsado el nacimiento de Los Twist junto a Pipo Cipolatti al comenzar la década de 1980, aportando su ejecución en las primeras tres placas de estudio de la agrupación. Fue parte también de la banda de Charly García en 1984.

Con anterioridad a dicho proyecto, integró el grupo Los Abuelos de la Nada, agrupación icónica del rock nacional con la que dejó registrados tres álbumes. Melingo preparaba una presentación en vivo en el Teatro Coliseo para el próximo 21 de septiembre para rememorar Tangos bajos, álbum de 1998 que marcó su consagración en el género tanguero y reunió a varios de sus colaboradores históricos.

La historia de Daniel Melingo y su extensa carrera en la música

Daniel Melingo, considerado uno de los músicos más destacados del rock argentino, nació el 22 de octubre de 1957 en CABA y fue un músico, autor, compositor y cantante de rock argentino, que también ha incursionado en el tango, integrando la banda de Miguel Abuelo, Los Abuelos de la Nada, y fue cofundador de Los Twist.

En 1980 se sumó a Los Abuelos de la Nada, banda conformada en ese entonces por Miguel Abuelo (voz), Andrés Calamaro (teclados y voz), Gustavo Bazterrica (guitarra), Cachorro López (bajo) y Polo Corbella (batería) y terminó dejando la banda a fines de 1983, para dedicarse a sus otros proyectos en marcha.

En 1982 fundó Los Twist junto a Pipo Cipolatti y en 1984 integró la banda de Charly García junto con Alfredo Toth (bajo), Willy Iturri (batería), Pablo Guyot (guitarra), Fabiana Cantilo (coros) y Fito Páez (teclados). En ese año, con dicha banda, graba el álbum Piano Bar.

Entre sus distinciones, en 2015 obtuvo el Premio Konex Diploma al Mérito como uno de los cinco mejores cantantes de tango de la década en Argentina. Y en diciembre de 2021 la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo distinguió Personalidad Destacada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el ámbito de la Cultura.