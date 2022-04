Marcela Tauro confesó si volvería a trabajar con Jorge Rial

marcela tauro 1.jpg

"Cuando él se va de Indiscreciones en vez de agarrársela con Lucho (Avilés) se la agarraba conmigo. Nosotros éramos amigos en ese momento y él me propone con Lucho", recordó Marcela Tauro.

Y remarcó del enojo en su familia con el conductor: "Mi mamá no lo perdona, si lo llega a agarrar le da un carterazo. Y mi hijo me dijo: mamá, no tenés que contestar. A mí me conoce y sabe que me jode más mi laburo que mi vida, yo no le había hecho nada".

El conflicto entre Marcela Tauro y Jorge Rial

"Yo analicé por qué me pegó y será que me llamaron de Intrusos de nuevo", indicó Marcela Tauro en su visita a LAM sobre la tensa relación que quedó con Jorge Rial y hasta habló de una experiencia paranormal tras una pelea con él.

Y apuntó: "El día de la última pelea él no me escribió, pensó que yo me iba y estuve a punto. Y yo esa vez me tendría que haber ido. Él me decía que me seguían mucho las mujeres, que tenía que fomentar eso".