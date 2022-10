Marcela Tauro habló tras el olvido de su neceser en un taxi: "Tenía..."

Y agregó por qué tienen un valor especial para ella una de esas cortinas de cabello, ya que una fue confeccionada por el estilista Miguel Romano, con quien tiene una gran amistad hace años.

Romano no suele obsequiar estos trabajos pero había tenido ese lindo gesto con ella. Veremos si tras este pedido público Marcela puede dar con el neceser con los elementos personales.

marcela tauro 4.jpg

Qué dijo Marcela Tauro en exclusiva sobre el olvido de su neceser en un taxi

Marcela Tauro dialogó en exclusiva con PrimiciasYa y explicó que el olvido del neceser en un taxi ocurrió ya hace tres semanas y que no cree que pueda recuperarlo.

"No lo recuperé. Era una sola cortina de cabello de Miguel Romano de años. La otra la compré en otro lado. El señor del taxi escuchaba música clásica así que no creo que sepa cómo ubicarme", indicó la periodista.

"No creo que me haya reconocido tampoco porque hice un itinerario que no es habitual", remarcó.

Y sobre lo que contenía su bolsito, explicó: "Tenía todos los cosméticos, crema de mi doctora Chugri, es más, salía de su consultorio y allí tomé el taxi en la calle. También tenía unos levantes de pelo de Miguel Cisterna".

"Ya pasó tiempo, no creo que aparezca, fue hace tres semanas. Ya me compré maquillajes", cerró Marcela Tauro.