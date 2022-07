El fuerte consejo de Marcela Tauro a Mica Viciconte luego de que Fabián Cubero respaldara a Nicole Neumann

Viciconte descargó su indignación en redes por la supuesta reacción jocosa de la ex de Fabián Cubero. Consultado al respecto, el ex futbolista dijo que no estaba de acuerdo con que su actual pareja critique a la madre de sus hijas.

A partir de esta respuesta, Marcela Tauro se metió de lleno en el escándalo. La periodista tomó la palabra en Intrusos, América, aseguró que no estaba bien lo que iba a decir, pero miró a cámara y aconsejó letal a la reciente mamá de Luca: "Si soy Mica, agarro mis cosas y me voy".

En su cuenta de Instagram, Mica Viciconte criticó a Nicole Neumann, que subió un video a sus historias, donde aparece una de sus hijas caminando con cierta dificultad por la nieve en Bariloche.

Después de ver el video, la panelista de Ariel en su salsa publicó un mensaje, en el que claramente se refería a la ex de Fabián Cubero.

"Lo que te parece gracioso, es totalmente lo contrario. En vez de filmarla, ayudala", expresó Mica, letal con Nicole.

Horas después, Nicole recogió el guante y compartió un mensaje en inglés con el siguiente significado ¿y dedicado a Viciconte?: “La gente siempre hablará de ti, especialmente cuando te envidien a ti y a la vida que llevas. Déjalos. Afectaste sus vidas, ellos no afectaron la tuya".