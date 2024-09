Marcelo Polino explotó contra Milett Figueroa antes de que empiece el Cantando 2024: "Primer encontronazo"

“Hubo una situación rara porque acabamos de hacer las fotos y Milett frenaba y elegía ella las fotos, eligió una que Flavio estaba despeinado, la vamos a borrar. Ella como primera dama quiso elegir las fotos”, reveló el periodista.

Y remarcó: “Ahí ya empezó el primer encontronazo". "Los personajes que hay en el programa están bien, son una buena mezcla, hay de todo. Yo voy a evaluar todo, y tengo tolerancia cero, tengo una bolsa de ceros preparados”, comentó sobre el programa que comenzará a mediados de este mes.

Luego, la peruana, al ser consultada por la sesión de fotos y el enojo de Polino, expresó: "Yo siempre tengo ese problema. Me miro a mí sola en la foto. Me pasa, me pasa también hasta con mi hermana que me dice 'tú solo te mirás a ti en las fotos'. Fue muy gracioso, yo ponía like a las fotos pero no me daba cuenta de los otros".

Embed

Flor Peña y Marcelo Tinelli hablaron de sus expectativas para el Cantando 2024: "Buscamos..."

Mientras se cierran los últimos detalles para el Cantando 2024 (América TV), Primicias Ya habló en exclusiva con Flor Peña y Marcelo Tinelli sobre las expectativas que tienen para la vuelta de este gran formato con destacadas figuras.

“Estoy contenta, me encanta el formato, fui participante del Bailando y hay algo de eso que a mí me divierte. Fui jurado, he transitado desde adentro y me divierte ahora estar como conductora, me encanta", expresó Flor tras firmar el contrato este miércoles junto a Marcelo.

A su vez, Tinelli se mostró entusiasmado por el nuevo desafío de la actriz y manifestó: “Yo creo que Flor conoce muy bien el formato a pesar de no haber estado como conductora, lamenté mucho el día que se fue como jurado. La emoción que ella maneja muy bien, la dureza, tiene todas las cualidades para ser una excelente conductora del Cantando”.

Además de la figura de Flor como conductora, en el programa también estarán como jurados Nacha Guevara, Marcelo Polino, Flavio Mendoza y Milett Figueroa, junto a 20 participantes confirmados.

Embed

“Son los cuatro fantásticos, me encantan. A Milett no la conozco todavía pero me encanta el jurado y los participantes son muy eclécticos”, definió la artista, a lo cual Tinelli le dio derecha. “Eso buscamos para que pueda jugar, no solo ella como conductora, sino también la gente que nos ve", confesó.

Por último, Marcelo reveló si tenia en la mira a algún participante como favorito y afirmó: “No como favorito, pero me intriga verlo mucho al hijo de Flor. Lo tenía sentado todos los programas, y quiero ver cómo le va en el juego”.

“Juan va a adueñarse del programa, ya me lo dijo. Tiene esa personalidad, es picante pero es hijo de una artista y entiende que hay una devolución que se la va a tener que bancar”, respondió Flor.