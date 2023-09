El picante ida y vuelta entre Zaira Nara y Marcelo Tinelli sobre los exes: "A veces voy para atrás"

"¿Está de novia Zaira?", le preguntó el conductor. "No, ¿vos, Marce?", quiso saber Zaira. "No, yo no, estoy soltero", dijo. "Yo igual", lanzó ella. Cris Vanadia, el conductor del programa de streaming, acotó que le habían preguntado a la influencer si volvería con su ex y ella medio que se desentendió del tema. Vanadia agregó que Tinelli había respondido el lunes que no volvería con ninguna de sus exes.