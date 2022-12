Marcelo Tinelli y Alina Moine, juntos en Qatar: buena onda y un mensaje muy especial

Sin embargo, rápidamente, Tinelli desmintió esa información. El animador respondió a un posteo de PrimiciasYa y aclaró: "Estoy solo y feliz disfrutando a mi hijo, primo y amigos. Besos. Los quiero".

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, Alina mostró que encontró al conductor en un gimnasio de Doha. "Con el musicalizador oficial del gym. PD: banco fuerte esos pelos", escribió la periodista.

image.png

Tinelli reposteó esa foto en su perfil en dicha red social y agregó: "Te quiero Ali". Está claro que hay buena onda entre ellos y están disfrutan a pleno del clima festivo en Qatar tras el triunfo de la Scaloneta.

Juanita Tinelli, en crisis, preocupó a todos con un fuerte mensaje en las redes: "No estoy bien"

Juanita, la hija menor de Marcelo Tinelli, está pasando por un difícil momento y decidió hacer mención de ello en sus redes sociales, lo que provocó la inmediata reacción de sus seguidores.

La influencer se volcó en su cuenta de Twitter a la madrugada para revelarle a sus fans que no está pasando su mejor momento.

“Últimamente no duermo bien, no como bien, no me siento bien. No estoy bien”, señaló Juanita Tinelli en su último tuit, sin dar demasiados detalles sobre lo que le sucede.

De inmediato, sus fans salieron a apoyarla y darle consejos para superar este difícil momento que está pasando.

“Pues… empieza por dormir bien, comer bien, sentarte bien y dejar de estar mal en todo”, “Sea lo que sea se puede superar, tómate las cosas de una en una y piensa en que el tiempo de verdad que cura todo, tú puedes reina”, “¡Quizás sea un pedido de ayuda!”, le escribieron en comentarios sus seguidores, para darle ánimo.