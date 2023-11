Marcos Ginocchio regresó a la Argentina y tuvo un inesperado encuentro con Julieta Poggio

Marcos Ginocchio y Juli Poggio reencuentro

Los cierto es que ambos ex hermanitos se juntaron a grabar publicidad para un marca de ropa, y allí tuvieron que hacer un ping ping de preguntas que generó repercusión en las redes, ya que los fanáticos notaron nuevamente la esencia de Marculi.

Dentro del ida y vuelta, lo que más llamó la atención de todos fue la complicidad de ambos cuando marcos le preguntó su trago favorito y con una mirada pícara ella aseguró: “Vos lo sabés...”.

Julieta Poggio increpó a Marcos Ginocchio para saber la verdad sobre el chape con Coti Romero

Hace unos días, en el streaming del Bailando 2023, Coti Romero dejó trascender que estuvo a los besos en un after con su ex compañero de Gran Hermano, Marcos Ginocchio. El revuelo fue enorme, pese a que el salteño desmintió todo.

En una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Julieta Poggio, con quien siempre se vinculó al ganador del reality de Telefe, reveló que le preguntó si era cierto la información que arrojó la correntina.

“Con Marcos hablamos y me dio su versión. Obvio”, dijo la actriz y modelo. “A mí me parece un poco raro. Lo conozco mucho al Primo y no lo veo haciendo eso en un after”, remarcó, descreditando la versión que circuló.

Julieta enfatizó que pone las manos en el fuego por Marcos. “Es súper ubicado él. No hace esas cosas enfrente de alguien”, insistió, segura de lo que le dijo el salteño.

Por último, Disney -como le decían en el juego- fue letal con Coti, su principal enemiga dentro de la casa de Gran Hermano. “Cada uno tendrá su versión, pero creo que ella siempre buscó que se hable de ella, hizo un camino distinto al mío”, acotó.