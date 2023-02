Marcos de Gran Hermano 2022 explotó contra Alfa y llamó la atención con su respuesta

Fue cuando Alfa cocinaba y Marcos se sumó a la charla cuando se hablaba de la estrategia en un juego de destrezas, donde el joven contó que había implementado la suya.

Embed

“Las chicas, que eran más livianas, iban atrás porque sabían llevar mejor la bocha que yo, que no soy tan bueno para esas cosas”, sostuvo el primo.

Y ahí Alfa lanzó picante: “Ah, es el juego. A vos te dejaron estrategias. ¿Sabés quién le dejo la estrategia del juego? Agustín. Lo dijo bien clarito: ‘yo usé la estrategia’”.

Y siguió el tema para buscarlo: “Acabas de acusar y decir: ‘Usé la estrategia’. O sea, te dejaron estrategia para todo, primo”.

Ahí, Marcos se plantó y le dijo contundente: “Yo solo voy a decir una cosa: el que más sucio está, más quiere ensuciar a los demás”.

alfa 3.jpg

La durísima pelea entre Alfa y Ariel en pleno vivo de Gran Hermano 2022

La paz entre Walter Alfa Santiago y Ariel Ansaldo en la casa de Gran Hermano 2022 duró lo que un suspiro, apenas unos días, ya que desde el ingreso del parrillero al reality el hombre de Tigre le hizo saber que no lo quería cerca suyo mostrándole los dientes en todo momento.

Lo cierto es que el malestar recrudeció recientemente en medio de una charla de Ariel con Romina, donde éste le contaba qué hace cuando le habla a espejos y a quiénes saluda. Fue allí cuando Alfa intervino sobrándolo, desatando una nueva y áspera pelea donde el parrillero reaccionó por primera vez.

Así las cosas, durante la emisión en vivo de este martes Santiago del Moro supo llevar la charla con los hermanitos al terreno de las incomodidades de cada uno.

Ese fue el momento en el que Ariel se animó a plantear cara a cara, y frente a todos, su malestar por el maltrato de Alfa, generándose un tenso cruce que debió frenar el conductor de Telefe.

"Yo no les pido que sean los mejores amigos. De hecho, los amigos uno los tiene en la vida, no en la televisión. Si se hacen amigos, mucho mejor, y seguro que de este programa salgan grandes amistades. Nadie les exige que sean amigos, pero sí que puedan convivir", intervino del Moro para frenarlos.

"Son dos tipos grandes, dos tipos del mundo. No pueden estar viviendo el momento éste de sus vidas con semejante quilombo. Yo podría hacer todo en este momento para que se mataran, pero no me gusta, no me gusta este final", reflexionó el conductor a modo de reto encubierto para los hombres más grandes de la competencia televisiva.