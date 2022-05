María O´Donnell y Analía Franchín definieron la nueva eliminada de Masterchef Celebrity

maria odonell 2.jpg

“Estás como más moderada esta temporada, porque no preguntás tanto. Me encantó halagarte porque tenés un estilo de cocina, que es algo muy difícil de lograr y por eso te queremos mucho”, observó Damián Betular.

Por su parte, Martitegui comentó: “Yo te veo cocinando muchísimo mejor, te vi disfrutando (Le decía a María). Lo de hoy quizá fue mala suerte. No te quedes con eso. Te vamos a extrañar, pero quizá haya otra revancha”.

Las emotivas palabras de María O´Donnell al despedirse del programa

Al momento de sus últimas palabras en el reality tras conocer la decisión del jurado, María O´Donnell comentó: “La verdad es que estoy contenta porque no lo viví como una revancha, lo viví como un bonus track. Era como poder volver. Me abrieron un mundo (…) porque con ustedes empecé a probar”.

“Mi familia viene a mi casa a comer los sábados, y me animo y cocino y pruebo, y me animo a hacer un montón de cosas a las que no me hubiera animado antes, a pensar un plato el jueves para el sábado. Me voy feliz y súper agradecida”, cerró la periodista, quien en la tercera edición cometió un terrible error que la dejó afuera.