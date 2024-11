Mariana Fabbiani contó la charla privada que tuvo con Wanda Nara y se mostró preocupada: "La vi..."

"Wanda había tenido un día difícil, habíamos hablado todo el programa de ella. En la foto de tapa estaba en lágrimas, se puso muy mal. Cuando la veo llorando, tan angustiada, me sorprendió... me dio su punto de vista. Y está bueno escuchar los distintos puntos de vista", contó Mariana.

Además, recordó: "La vi muy angustiada, es una persona. Me parecía raro que nadie se le acercara, que nadie le hablara si estábamos todos ahí".

Más allá de lo muchos podrían creer, la conductora también destacó que la angustia de Wanda no tenía que ver ni con Mauro, ni L-Gante. "Yo me puse a hablarle a Wanda como a una amiga, a una desconocida que está en la calle llorando, quebrada", explicó.

"Ella estaba angustiada por algo mayor, para mí recibió una noticia, algo esbozó ahí. No la estaba entrevistando sino hablando de persona a persona, no quería indagar o sacarle información", opinó.

El desconsolado llanto de Wanda Nara en un evento tras el escándalo con Mauro Icardi: el video

El miércoles se abrió un nuevo capítulo en la conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi después de los polémicos posteos que hizo el futbolista desde su cuenta en Instagram y luego borró.

En las imágenes que hizo públicas Icardi se ve a Wanda tranquila sentada en su casa tomando mate y luego mostró las conversaciones que iba teniendo Icardi con su abogada informándole de la situación que ocurría.

En medio de este nuevo foco de conflicto que se abrió entre los dos, Wanda Nara se hizo presente en la noche del miércoles en un evento y ante las preguntas de la prensa por este tema no pudo evitar mostrase angustiada y lloró.

La conductora de Bake Off Argentina, Telefe, optó por no responder las consultas de los periodistas y se mostró desconsolada, visiblemente afectada por lo que estaba atravesando con su ex.

"Perdón. Cuidado chicos, se van a caer para atrás, ojo", dijo Wanda mientras continuaba adelante con su camino hacia el vehículo que la esperaba y prefirió no responder preguntas.

Video: Intrusos, América Tv.