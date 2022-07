Marina Calabró destrozó a Flor Vigna por sus declaraciones en la tapa de una revista

revista Caras Flor Vigna BASE.jpg Esta semana Flor Vigna aseguró desde la portada de la revista Caras "Soy mi propia líder", lo que le valió la filosa crítica de Marina Calabró.

"Qué raro esto de 'soy mi propia líder'. Por un lado es reducir la pyme a su mínima expresión. Sería ahorrarse los gerentes, ¿no? Es como el proyecto autogestionado, la cosa 'hágalo usted mismo, desde su casa'. Me da raro", dijo picante la politóloga y periodista.

Y como para que quede claro que no le pareció para nada acertada la declaración de Vigna, Calabró agregó filosa: "Por otro lado, es una obviedad. Un poquito nos escuchamos, si no nos damos bola, ¿qué nos queda? ¡Es de una pretensión! Porque lo que irrita un poco es que pretende ser una expresión de libertad y termina siendo una verdad de Perogrullo".

Marina Calabró, con todo contra Andy Kusnetzoff: "Ni loca voy a PH"

Hace unos días, Marina Calabró fue lapidaria al opinar sobre el programa de Andy Kusnetzoff en Telefe, PH: Podemos Hablar. "La maldad que manejan en la producción de PH no tiene nombre", advirtió al aire en la radio con Jorge Lanata.

Marina recordó que, hace unos días, Sofía Jujuy estuvo en el programa de Andy, contó que sufre de tropofobia (un tipo de trastorno de ansiedad o repulsión a ciertas figuras geométricas) y ocurrió algo llamativo en el ciclo.

marina-calabro-andy.jpg Marina Calabró disparó duro con Andy Kusnetzoff y la producción de su programa PH, Podemos Hablar (Telefe).

"Ellos no van a parar hasta que alguien se desmaye en pleno set. Mientras ella contaba su tropofobia, le ponían en las pantallas, todos circulitos de distintos tamaños, probecita", señaló. "Después dicen que Andy no es malo, que es un chico bueno, que no hace chimentos", añadió.

Por último, Marina dijo que para ella PH es uno de los programas que marcan la agenda del espectáculo. "El otro día, Andy comentó una noticia de Camilo y Evaluna y decía 'bueno, sé que esta semana, Camilo dijo...'. Dale, Andy, no te hagas el que no consumís chimentos, si hacés un programa de chimentos. Viene LAM, Socios del espectáculo y PH", sentenció.