Rolando Barbano se cruzó con Iliana Calabró y tuvo una pésima actitud: el video

"¡Hola!", se le escucha decir a Iliana. "Pará, el encuentro, me encanta. Rolando, vení. El encuentro del año. Mirá, se fue", comentó el cronista.

"¿Qué pasó, Iliana?", le preguntó Rodrigo. "Se asustó. Ay, nos chocamos", expresó. "Me pareció más alto, más flaco, porque yo nunca lo había visto personalmente. Soy como una cholula hoy", contestó la actriz.

"¿Vos decís que él te reconoció?", le consultó el cronista. "Ay, mi amor... aparte estamos medio parecidas, porque yo soy más grande aunque no lo represente", le respondió.

"Te vio a vos y se asustó, vos me lo asustaste al muchacho", le dijo Iliana con humor al notero de LAM.

Después de la nota, Yanina Latorre sostuvo: "Él es un maleducado. Es la hermana de la mujer, no estamos hablando de un noviazgo de un chico de 15 años".

"Les cuento: le pregunté a Iliana cómo fue el momento y me dijo que no lo podía creer. Ella dijo que lo miró y se dio cuenta de que era él y que él siguió, no la miró. Hablé con la producción de Kuarzo para ver cómo había sido. Él entró temblando, preocupado, y dijo 'me acaban de decir que no la saludé a Iliana, pero yo no la vi, no la reconocí'. Y trascartón, hoy, que yo comparto radio con Marina, antes de entrar al aire, Marina lloraba", detalló la rubia.

Iliana Calabró opinó sobre los dichos de Susana Giménez y bancó a la diva: "Yo la quiero mucho a ella"

Yanina Latorre visitó a Susana Giménez en su programa y habló de todos los escándalos del momento, con la complicidad de Miguel del Sel, en su personaje de “La Tota”.

La panelista de LAM no evadió ningún tema. Incluso contó sobre sus conflictos con Marina Calabró, con quien dejó de hacer el pase radial en El Observador debido a las diferencias que hay entre ellas.

"¿Qué Calabró? ¿Cuál? ¿Iliana?", le preguntó Susana, pero Yanina le dijo que sus diferencias son con Marina. "Ah, Iliana es un amor", contestó la diva, dejando picando la pregunta para la panelista: "¿Marina no te gusta?".

"Más o menos… Es que hablaba mucho del espectáculo y a mí no, no, no... Trabajé con el padre (Juan Carlos Calabró) en 20 películas, hice revista con el padre. Hay gente que hay que respetar. Calabró me amaba", dijo Susana. "No te cae simpática", siguió Yanina y la conductora contestó con un rotundo:"No".

PrimiciasYa se contactó con Iliana ante los dichos de Susana y la actriz bancó a la diva de Telefe. "Yo hablo por mí, yo la quiero mucho a Susana y estoy muy agradecida de tantas veces que me llamó para ser parte de su programa... Y tanto Coca como yo le tenemos un gran cariño como le tenía mi papá, Juan Carlos".

"Después del resto no me hago cargo, yo no hablo de las cosas de mi hermana", cerró Iliana de manera contundente.