Se conoció por qué Rolando Barbano ninguneó a Iliana Calabró en un móvil

En Desayuno Americano, Pamela David esbozó una teoría que explicaría por qué Rolando no quiso saludar a Iliana. “Iliana en un momento le dijo 'tóxico' por todo lo que pasó al principio, yo me acuerdo que la re defendí, de hecho tengo un audio de Marina agradeciéndome”, contó.

La conductora recordó lo que ocurrió en los Martín Fierro, noche en la cual Rolando evitó mencionar a Marina cuando obtuvo su premio. "Él estuvo poco caballero con lo de los Martín Fierro”, señaló.

En ese sentido, Natalie Weber remató: “Es entendible la postura de Iliana, más si ves a tu hermana sufriendo por una persona que te ningunea en pleno Martín Fierro...”.

Rolando Barbano se cruzó con Iliana Calabró y tuvo una pésima actitud: el video

Este martes Iliana Calabró vivió un incómodo momento frente a las cámaras de LAM (América TV) cuando se cruzó con la actual pareja de su hermana, Rolando Barbano.

Todo surgió cuando el cronista Rodrigo Bar le pidió a Barbano hacer una nota, el periodista siguió de largo y ahí se cruzó con Iliana, quien estaba saliendo de la productora Kuarzo y él estaba ingresando.

"¡Hola!", se le escucha decir a Iliana. "Pará, el encuentro, me encanta. Rolando, vení. El encuentro del año. Mirá, se fue", comentó el cronista.

"¿Qué pasó, Iliana?", le preguntó Rodrigo. "Se asustó. Ay, nos chocamos", expresó. "Me pareció más alto, más flaco, porque yo nunca lo había visto personalmente. Soy como una cholula hoy", contestó la actriz.

"¿Vos decís que él te reconoció?", le consultó el cronista. "Ay, mi amor... aparte estamos medio parecidas, porque yo soy más grande aunque no lo represente", le respondió.

"Te vio a vos y se asustó, vos me lo asustaste al muchacho", le dijo Iliana con humor al notero de LAM.

Después de la nota, Yanina Latorre sostuvo: "Él es un maleducado. Es la hermana de la mujer, no estamos hablando de un noviazgo de un chico de 15 años".

"Les cuento: le pregunté a Iliana cómo fue el momento y me dijo que no lo podía creer. Ella dijo que lo miró y se dio cuenta de que era él y que él siguió, no la miró. Hablé con la producción de Kuarzo para ver cómo había sido. Él entró temblando, preocupado, y dijo 'me acaban de decir que no la saludé a Iliana, pero yo no la vi, no la reconocí'. Y trascartón, hoy, que yo comparto radio con Marina, antes de entrar al aire, Marina lloraba", detalló la rubia.