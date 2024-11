Marisa Brel se quebró al conectarse con su mamá a través de una médium

"Tu mamá dice que prácticamente vos tuviste que hacer un rol, está mal decirle de madre, dice, pero que mi hija me perdone, por favor, mi hija llegó a ser mi mamá. Te agradezco tanto, hija", le respondió la vidente muy afectada.

Ahí, Marisa se largó a llorar y la médium siguió: "Luchamos juntitas, las dos un montón, pero no pudimos. Fue más fuerte que yo. Yo te escuché, mi amor, cuando ya no podía responderte, cuando ya no podía hablar. Yo sentí y escuché y lo único que quiero es que sepas que estoy muy feliz de tener una hija como vos, que me dio todo. Me diste un montón, hija. Llegaste a ocupar el rol de madre conmigo. Y eso fue algo que me movilizó muchísimo".

Luego, Aristida continuó repitiendo lo que recibía de la madre de Brel y expresó: "Me está mostrando en el amor que ella camina muy bien y que puede equilibrarse mejor. No entiendo por qué me dice 'me tiemblan un poco las piernas'. Ay, sí te pudiera mostrar cómo camina y se agarra así y tiembla un poquito y va caminando así agarrándose. Lo que quiero es abrazar a mi hija que no pude despedirme de ella, dándole un abrazo".

También la vidente le reveló: "Después de que se murió dice que se apareció ella como algo fugaz, como si fuera una nube fugaz, pero ojalá que se acuerde mi hija, fui yo la que abrió la puerta fui yo, hija".

Más adelante, Genez Alcaraz le indicó mientras se rodeaba con sus manos: "Hace estos gestos como abrazándote". "Era tan amorosa, pero dice que 'me dispersé totalmente y no me merecía tener esta enfermedad que me partió ver el alma ver cómo mi hija sufría'".

Por último, la madre le preguntó, a través de la vidente, si tenía su anillo y si lo usaba. "Yo creo que sí tengo un anillo de ella, pero no lo uso, hay mucho que perdonar. Estoy en ese proceso", afirmó entre lágrimas Marisa.

El video de la impactante limpieza energética a Ángel de Brito y el inesperado vaticinio que recibió

Antes de los Premios Martín Fierro 2024, Ángel de Brito recibió en el estudio de su programa en Bondi Live a la médium, sanadora y vidente de los famosos Aristida Genez Alcaraz, quien le hizo al aire una limpieza energética que sorprendió a todos.

La reconocida médium encabezó una impactante limpieza energética al conductor que dejó sin palabras a todos en el ciclo de streaming Ángel responde.

"En este momento todos los que están en sus casas y ustedes pueden empezar a sentir un aroma súper suave a rosa, jazmín...", indicó la médium.

Ya con el conductor recostado en el suelo y sus ojos cerrados completamente relajado, la médium fue explicando las sensaciones que sentía Ángel en su interior.

"En este momento Ángel puede escuchar todo lo que está pasando. ¿Qué es lo que está pasando en este momento? Se está desbloqueando su cuerpo energético generando un bienestar", precisó.

Luego le tocó el turno del mismo ritual a Julieta Argenta. "Se viene algo maravilloso para vos para el año que viene. 2025 a partir de junio, acordate", le anticipó la médium a Ángel de Brito luego de practicarle la limpieza energética.

Tremendo momento al aire.