Marley reveló el código secreto que tiene con Ricky Montaner en La Voz Argentina 2022

Esto sucedió durante el enfrentamiento del team de Lali Espósito y el de los hermanos. Mientras los concursantes Tomás y Lucas se disputaban un lugar en la siguiente etapa, Mau Montaner dio su devolución: “Para Tomás, cantar una canción de Sanz es tan difícil porque tiene una voz muy particular porque uno se siente un poco cojo y no lo sentí en vos”, le dijo a uno de los concursantes.

Siguió Ricky pero no para hacerles la devolución, sino para revelar el código con el conductor: “No sé si te has dado cuenta Ricky pero Marley y yo tenemos una seña y cuando tu dices todo lo que yo hubiera dicho él me hace así”, dijo haciendo una seña cerrando los ojos.

“Es como el envido, me hace seña y yo sigo con Lali”, admitió el conductor.

La Voz Argentina 2022: La íntima confesión de Ricardo Montaner al borde de las lágrimas

Como cada noche en La Voz Argentina 2022, la impronta que el jurado le pone al reality de Telefe resulta fundamental a la hora de generar grandes momentos emotivos que la audiencia agradece. Y el relato de Ricardo Montaner el jueves por la noche, donde le contó a sus hijos, Mau y Ricky, la importancia de una de las canciones interpretadas en el knockout de su team para sellar el comienzo de la historia de amor con su mujer y madre de los chicos, Marlene Rodríguez.

Conmovido entonces al escuchar a Juan Manuel González Mir cantar 'Óleo de una mujer con sombrero', de Silvio Rodríguez, Ricardo Montaner abrió su corazón y al momento de su devolución, preguntó "¿Me permiten decir algo personal, primero? Aprovecho que el knockout es del equipo de Mau y Ricky y les voy a confesar algo personal". Y cuando Mau quiso saber de qué se trataban las misteriosas palabras de su padre, el músico adelanto "Es que es algo muy personal... "Es que tiene que ver con mami...".

Ricardo Montaner en pleno relato sobre la emoción que le causó una de las interpretaciones de La Voz Argentina 2022 por lo que significa para él sentimentalmente.

Y mientras Ricky disparó sincero "Pensé que era una historia que no me iba a gustar", su padre le aseguró: "No, te va a encantar. Yo pienso que te va a encantar, porque estás aquí gracias a eso", antes de meterse de lleno en el recuerdo a puro sentimiento. "Marlene iba a dirigir su primer video para mí. Nos fuimos a una playa con una troupe como de 30 personas. La playa quedaba como a tres horas y media de carretera desde Caracas, hacia el Oriente del país, donde hay unas playas hermosas", comenzó a recordar emocionado.

Y agregó que "Antes de llegar al sitio donde filmamos, paramos en un lugar a tomar café y comer empanadas. Y a mí se me ocurrió bajar la guitarra...", al tiempo que les explicó antes de llegar al punto que "Hasta ese momento, tu mamá y yo no habíamos cruzado prácticamente palabra".