Marta Fort reveló el problema neurológico que padece desde su nacimiento

Al tiempo que sobre el tratamiento que hace desde que tiene uso de razón, destacó el acciones de su recordado padre, Ricardo Fort, quien buscó a los mejores especialistas desde el minuto uno. “Gracias a que mi familia reaccionó rápido, y mi papá se movió como un león para encontrar a los mejores médicos, logré recuperar bastante. Hice, y sigo haciendo, mucha kinesiología. Es un trabajo constante, que no termina nunca, pero depende mucho del grado de afectación y el tiempo que pasó hasta que se comenzó el tratamiento. Es algo fuerte, sin duda, pero también es parte de mi historia”, señaló Marta.

En tanto sobre cómo esta afección influyó en su personalidad, hoy a sus 21 años la hermana de Felipe Fort confió: "Yo siento que, por suerte, lo que me pasó fue duro, sí, pero también podría haber sido mucho peor. Me lo normalizaban tanto en casa que yo no me sentía diferente a mis compañeros. ‘Después del estudio, te compramos un sandwichito’ o ‘Vamos a ver ropa, así te distraés’, me decían así no me jodía tanto… Al revés, me ayudaba a forjar mi personalidad”.

Por último, sobre los procedimientos médicos que llevar adelante, Marta Fort recordó que durante su infancia y el comienzo de su adolescencia debió usar una ortesis -dispositivo que parece una bota ortopédica- con la que debía ir a la escuela. “Fue entre los 4 y 5 años hasta los 12 o 13. Era básicamente o no ir al colegio, o que me dé vergüenza o decir ‘bueno, mirá tengo la bota, listo, es parte de lo que soy y ya está’”, concluyó.

La trágica muerte que dejó devastada a Marta Fort: "Compañera eterna"

La heredera de una gran fortuna Marta Fort vivió momentos muy duros a lo largo de su vida, como lo fue la muerte de su papá, Ricardo, cuando ella y su hermano mellizo Felipe tenían tan solo 9 años.

En tanto, a comienzos de este año a Marta le tocó nuevamente pasar por una angustiante pérdida, por lo cual abrió su corazón en las redes sociales para contar lo que estaba sucediendo.

Lo cierto es que a mediados de enero falleció su perrita Chula, quien la acompañó durante toda su infancia y también compartió momentos junto a su papá.

En este contexto, a pesar de mantener un perfil reservado en las redes, la modelo decidió despedir a su primera mascota con unas tiernas palabras y fotos con sus mejores recuerdos.

“Hoy se fue Chula, mi primera perrita, quien creció en conjunto conmigo. Quien se lleva con ella toda mi infancia y mi vida entera. Mi compañera eterna, te voy a extrañar", expresó.