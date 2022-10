Martín Lousteau puso en aprietos a Carla Peterson con una situación muy íntima

Carla Peterson en Cortá por Lozano - captura.jpg

Al tiempo que agregó pícaro: "Hay un montón de personas que no pueden estar ni un minuto separadas de su teléfono móvil, Carla al minuto que se separó del teléfono móvil ya no sabe dónde quedó". Y para más detalles, puntualizó: "Lo que ocurre en nuestra casa es que dos o tres veces por días, empieza a sonar la alarma de la aplicación dónde está mi teléfono y puede ocurrir en cualquier instancia. Podemos estar apunto de comer, pero ella no encuentra el teléfono, podemos estar durmiendo y si no encuentra el teléfono, empieza a sonar el teléfono".

Claro que al volver al piso Carla Peterson, algo avergonzada, reaccionó con humor. "Le mando un beso y después vamos a charlar en casa... Porque él no le puso el sistema y alguna vez lo pierde. Lo he encontrado en el cajón de las bombachas, porque en la mañana cuando me visto para ir al colegio, lo dejo ahí... Le he llegado a poner fundas fluor", explicó risueña.

Embed

El beboteo de Carla Peterson en Instagram: "Te corro hasta..."

Carla Peterson no es una usuaria muy activa de Instagram. No suele compartir fotos sobre su vida pero de a poco concientiza a sus seguidores con el cuidado físico.

La actriz es runner y suele salir todos los días a correr por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. A veces hace 11 kilómetros, otras 15, pero siempre superando sus marcas y sus tiempos.

Es así que hace un tiempo compartió una imagen donde además se animó a jugar con el beboteo: "Otoño te corro hasta q llegue la primavera! Salud y saludos para les runners que disfrutan de sus salidas tanto como yo. Ah si y también un poco bebot".