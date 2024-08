El duro relato de Matilda Blanco sobre la cirugía estética que le arruinó la vida: "No saben lo que sufrí"

“Me la hizo una cirujana plástica y la hizo mal porque no me cerró la pared abdominal y un tiempo después se me hizo una hernia. Tuve que vivir con esa hernia un tiempo largo, estuve fajada mucho tiempo porque me moría el dolor”, recordó con total angustia en LAM (América TV).

“Aparte tenía como un huevo, una cosa que me iba creciendo y finalmente después me tuve que operar de nuevo para que me cerraran la pared abdominal, me corrigieran todo, me sacaran el aire. Todo fue muy doloroso, muy tremendo, y no pude probar que me habían hecho esto”, agregó Matilda Blanco.

Y comentó que “la aseguradora y la médica, que no daba nunca la cara, me habían ofrecido 50 mil pesos como compensación”.

“Me pone re mal, chicos, me re angustia, no saben… La pasé tremendamente mal, muy mal. Y no conforme con eso, sin haberme pedido permiso, me hizo una pequeña lipo en las rodillas y me absorbió las linfas, y yo quedé con problemas linfáticos para toda la vida”, dijo al borde de las lágrimas.

"Tuve que hacerme muchos estudios de mucho sufrimiento. Chicos, no saben lo que sufrí. Es muy complicado no investigar sobre el médico o no saber quién es el cirujano", cerró Matilda Blanco muy movilizada por el tema.

Matilda Blanco habló de su estado de salud tras ausentarse a LAM y reveló qué tiene: "Me asusté"

Matilda Blanco se ausentó el miércoles a la edición de LAM, América TV, y apenas abrió el programa Ángel de Brito contó que la coach de imagen había tenido un problema de salud con deshidratación y desmayo.

“Casi se nos muere Matilda hoy. Desmayo, deshidratación, la tenemos en reposo pobre. Le mandamos un beso y ojalá pueda volver bien mañana", comentó al aire el conductor.

PrimiciasYa se contactó con Matilda Blanco quien explicó qué fue lo que le pasó y cuál fue el diagnóstico que le dieron los médicos de la clínica donde asistió al sentirse tan mal.

"La noche anterior había tenido muchos vómitos, venía de un resfrío fuerte y cuando me levanto estaba débil. Dije 'será cansancio por los viajes del fin de semana por trabajo'", indicó la panelista en charla con este medio.

"Me tomé un té, seguí descansando en la mañana pero la verdad estaba mal y como había tenido tantos vómitos se ve que me deshidraté y cuando fui a la cocina medio que me desvanecí", continuó.

"Me asusté un poco porque estaba sola. Me calmé, esperé un rato y me fui a Los Arcos donde me diagnosticaron gastroenteritis viral. Tengo reposo por unos días porque es algo contagioso", contó sobre el diagnóstico que le dieron los médicos.

Y remarcó: "Ahora recuperándome porque tengo poca fuerza. Puedo caminar, andar, pero tengo que estar tranquila en casa sin hacer mucho esfuerzo y comiendo muy sano".

"El susto me lo di porque en la clínica no me podía incorporar. Me dolía la cabeza, tenía ganas de vomitar, tenía como afiebrado todo el cuerpo... Una sensación horrible", detalló Matilda Blanco.

"Fue el susto y me dijeron en el sanatorio que hay mucha gastroenteritis viral, hay que estar muy pendiente de eso sobre todo los que trabajamos mucho fuera de casa", concluyó la asesora de imagen.