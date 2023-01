Mauro Icardi contó toda la verdad sobre el vínculo entre Wanda Nara y Keita Baldé

Este viernes en Intrusos, Guido Záffora contó que habló con Mauro luego de conocerse los detalles de este supuesto amorío entre su mujer y su ex compañero del Inter de Milán.

Embed

"Me confirma que esta charla no es de ahora. Keita le viene escribiendo hace muchísimo tiempo. Me dice que sabía de los comentarios, de los audios, de las fotos, y que Wanda se lo cuenta todo", detalló el panelista.

Guido indicó que Mauro le hizo aclaración muy importante. "No es mi amigo... solo fue mi compañero de equipo en el Inter de Dubai", le dijo el futbolista argentino al integrante de Intrusos.

Por último, el periodista reveló que Keita viene intentando acercarse a Wanda desde hace años. "Le empezó a mandar mensajes cuando estábamos en Milán, después en París... en todos lados", cerró el panelista.

La furia de Mauro Icardi tras enterarse que Wanda Nara le habría sido infiel con un compañero.jpg

Explosivo audio de la mujer de Keita Baldé contra Mauro Icardi y Wanda Nara

Esta semana en Intrusos (América TV) estalló un escándalo. El periodista español Jordi Martin reveló que Wanda Nara tuvo dos encuentros con un jugador senegalés, Keita Baldé.

"Anoche, Wanda discutió con Mauro. Según me cuentan desde el entorno de Icardi, ella se escapó con un jugador de fútbol, ex compañero de Icardi, Keita Baldé", detalló Martin en el programa de Flor de la V.

Embed

Este jueves en Intrusos, el periodista español reiteró su información y confirmó que la botinera engañó al padre de sus hijas con el jugador senegalés. "Se produjeron dos encuentros sexuales", precisó Martin.

En el ciclo de América TV compartieron también un audio de la mujer de Keita Baldé, en el cual defiende a su marido tras la versión que trascendió.

Embed

"Jordi yo no vivo de chimentos, no vivo de poner mi vida en Instagram. Soy una persona diferente a ellos. Mauro me contactó y me dijo que mi marido invitó a su mujer en Dubai y esta es una noticia falsa", afirmó Simona Guatieri.

Además, la mujer de Keita aseguró que todo es parte de un modus operandi de Wanda e Icardi: "Pelean entre los dos. Hoy está en el medio Keita y mañana otro jugador. Viven así, poniéndose celosos uno con otros".

Pese a los dichos de los protagonista de esta historia, Martin reiteró que Keita estuvo con Wanda y hay amor. "A mí lo que me dicen es que Keita está súper encaprichado con Wanda", sentenció.