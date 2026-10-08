Mauro Icardi cruzó con todo a Ana Rosenfeld, habló de sus hijas y lanzó una fuerte advertencia

En otro tramo de su descargo, el delantero se refirió a la situación judicial vinculada con sus hijas y aseguró que el expediente continúa en Turquía. "Lo de mis hijas se tramita en Turquía, donde sigue vigente el proceso de restitución internacional. Y voy a seguir peleando por ellas, porque tengo motivos, porque las amo y porque ellas me aman", sostuvo.

Además, cuestionó las denuncias que, según él, buscaron alejarlo de las niñas y defendió el vínculo que mantiene con ellas. "Ni con todas las denuncias que hicieron para alejarme consiguieron romper ese vínculo. ¿Te acordás? Vos y tu 'amiguito', el que hoy está entre rejas", disparó.

El futbolista también aprovechó la publicación para cuestionar la exposición mediática de la abogada y de Wanda. En ese sentido, aseguró que prefiere mantenerse al margen de los medios y lanzó una nueva chicana contra ambas.

"Yo sigo en silencio en los medios. Los programas de chimentos o de 'chimuertos' te los dejo a vos y a tu asistida. Por lo visto, tanta pantalla y tanto micrófono no las estaría ayudando mucho", escribió.

A continuación, Icardi volvió a mencionar la Justicia y anticipó que, según su postura, podrían conocerse nuevas novedades judiciales. "Después de tanto hablar por mí, hoy les toca leer las verdades que dice la Justicia. Estén atentas que van a seguir cayendo buenas noticias y nuevos juicios…", advirtió.

Por último, el delantero cerró su mensaje con una posdata dirigida a Rosenfeld, en la que hizo una referencia a un supuesto reclamo relacionado con su camioneta. "Pd: No vayas más al automotor a pedir por mi camioneta, no está a mi nombre. Dejaste una deuda de 4.000 pesos pidiendo informes y pateando muebles", concluyó.

Cuál fue la fuerte aclaración que hizo Ana Rosenfeld tras el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi

Luego de que Mauro Icardi comunicara en sus redes sociales que el divorcio con Wanda Nara ya es un hecho y celebrara la decisión judicial, Ana Rosenfeld, representante legal de la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), salió a brindar precisiones sobre lo que realmente establece el fallo.

Las publicaciones del delantero generaron un fuerte revuelo y dieron lugar a distintas interpretaciones sobre los temas que habría resuelto la Justicia. Frente a ese escenario, la abogada recurrió a sus historias de Instagram para explicar el alcance de la sentencia y despejar las dudas que comenzaron a multiplicarse.

En primer término, Rosenfeld confirmó que el divorcio fue efectivamente decretado, aunque advirtió que varias de las versiones difundidas no reflejaban con exactitud el contenido de la resolución. "Ante las inexactas versiones que han difundido, aclaro: se ha dictado sentencia de divorcio de Wanda y Mauro", expresó.

Más adelante, la letrada hizo referencia a uno de los reclamos impulsados por Icardi y señaló que ese planteo no obtuvo una resolución favorable. "1) No se hizo lugar a la culpabilidad pedida por Icardi", detalló Rosenfeld.

Asimismo, indicó que tampoco avanzó el pedido vinculado a una eventual cuota alimentaria a favor de Wanda. "2) No se hizo lugar al pedido de pensión alimentaria para Wanda", señaló.

Otro de los aspectos que Rosenfeld consideró importante aclarar tiene que ver con las hijas que comparten Wanda Nara y Mauro Icardi. Según explicó, la Justicia italiana determinó que no tiene competencia para intervenir en decisiones relacionadas con las menores. "3) Resolvió que no le corresponde a la Justicia italiana decidir sobre custodia, residencia y alimentos de las menores", sostuvo la abogada.

Por último, la representante legal de la conductora desmintió una de las versiones que más fuerza había cobrado en las últimas horas y aseguró que el fallo no dispone que las niñas deban mudarse a Turquía junto a su padre. "Nunca dijo que las niñas deban ir con Icardi a Turquía", remarcó la letrada.