Mercedes Funes contó cómo se lleva con Nicolás Vázquez a 16 años de su separación

Nicolás comenzó a salir con Gimena Accardi, con quien está desde entonces y llevan 5 años de casados.

“No me voy a poner anecdótica. Pero sí te digo, que para mí, que se termine el amor romántico no implica que se termine el cariño. Creo que el cariño con esa persona se lo puede conservar toda la vida”, dijo Mercedes a la revista Gente.

“Siempre fui partidaria de eso. No siempre ha sido recíproco, pero las veces que sí lo han sido me pareció maravilloso. No concibo que uno tenga que hacer como que esa persona murió, desconocerlos y nunca más hablarles. Es absurdo, es una persona con la que tuviste un vínculo, que conoce lo mas profundo de vos”, agregó.

Puntualmente sobre Vázquez dijo: “No, no hablé, yo no tengo un vínculo con él. Igual, está todo bien con Nico, pero no hablamos. De todos modos, supe que gracias a Dios, que tanto él, como Gimena, están bien”.

Mercedes se casó con el periodista Cecilio Flematti, de quien está muy enamorada y tienen un relación muy feliz.

Nico Vázquez y Mercedes Funes: a A 15 años de la separación se conocieron los motivos

Nicolás Vázquez y Mercedes Funes fueron pareja, se casaron y se separaron en medio de un escándalo hace 15 años. Hoy cada uno rehízo su vida y volvieron a contraer matrimonio; él con Gimena Accardi, ella con el periodista Cecilio Flematti.

Sin embargo, antes hubo una historia de amor y de corazones rotos. Nicolás y Mercedes comenzaron a salir en el 2000, cuando eran parte del elenco de “Calientes”, una tira de El Trece. Dos años después se fueron a vivir juntos y luego se casaron en la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe en abril de 2006.

Ellos estaban bien y soñaban con ser padres juntos, pero el destino los puso a prueba. Vázquez se sumó al elenco de “Casi Ángeles” y Mercedes mientras hacía teatro.

El primero rumor vinculó al actor con Emilia Attias, pero lo negaron rápidamente. Pero luego lo relacionaron con Gimena Accardi.

A partir de eso comenzó una fuerte crisis y decidieron separarse. En agosto de 2006, 4 meses después de dar el “Sí”, Nicolás dejó la casa que compartía con Mercedes y se mudó a una casa en San Isidro.

Funes contó que la pasó mal: "Me perseguían fotógrafos y no entendía nada. De pronto cada cosa que hacía parecía muy importante para el mundo", dijo en PH. "El momento fue bravo para mí, fue difícil de manejar. Igual entendí que nadie toma de vos lo que vos no le permitís. Nadie logró verme sentada llorando diciendo 'oh, mirá lo que me pasó’. No lo hice porque decidí no hacerlo”, sumó.

“Los medios podían buscarme la foto en la que me encontraban justo rascándome el ojo para que dijeran 'está llorando', pero yo no iba a estar llorando sino rascándome el ojo. Yo sabía lo que no me interesaba mostrar de mí. Pero se frena solo si vos no respondés".