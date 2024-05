Mercedes Ninci contó que tiene gripe A y hay preocupación por su salud: "Estoy destruida"

A raíz de la preocupación que generó por su salud, la periodista habló con Teleshow y explicó: “El sábado me empecé a sentir mal, me dolía la cabeza y empecé a tener mucha fiebre y mucha tos. Pensé que me había contagiado de mi hija. Ahí empecé con 39 grados el sábado, 39 el domingo, 39 el lunes”.

Mercedes Ninci gripe A

Como la fiebre y los demás síntomas no mejoraban, Ninci se acercó a la guardia del sanatorio La Trinidad y allí le realizaron los estudios correspondientes. “Me hicieron tomografía, análisis del corazón, análisis de sangre, todos los estudios que se pueden hacer”, detalló.

“En la radio nos vacunan todos los años. De hecho, también nos vacunaron contra el dengue. Pero esto es como muy fuerte, un dolor de espalda que no podés hacer nada y mucha tos. Y cuando toses, sentís que te duele el esternón pero en realidad es el pulmón”, sostuvo y señaló que tendrá que guardar reposo por una semana.

mercedes ninci.jpg

Mercedes Ninci fue bajada de un colectivo en vivo en medio del paro general: el video

Mercedes Ninci estaba realizando la cobertura periodística para el ciclo Mañanísima, El Trece, sobre el paro general convocado por la CGT cuando ocurrió un impensado episodio.

De manera sorpresiva, la periodista fue bajada de un colectivo en vivo cuando estaba charlando con uno de los choferes que brindaba servicio de manera habitual.

Ninci subió a hacer una nota con uno de los colectiveros que se encontraba trabajando de manera normal pese a la medida de fuerza gremial pero un inspector la detectó y le pidió que se baje de la unidad.

Embed

Fue en el barrio de Constitución, lugar donde suelen salir los colectivos y trenes para distintos lugares de Capital Federal y conurbano.

“Justo vino un inspector, no le gustó nada que estemos arriba del colectivo. Vamos a bajar para que el colectivero no tenga ningún problema, me subí de una. Me llamó la atención”, indicó la cronista mientras descendía del colectivo.

Al instante, el inspector en cuestión subió al colectivo para dialogar con el chofer. "Por momentos hay más colectivos que gente", observó Mercedes en la zona.