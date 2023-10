Mica Viciconte fue tajante sobre la pelea entre Nicole Neumann e Indiana: "A los chicos hay que escucharlos"

En este sentido, Mica Viciconte habló en Intrusos, América Tv, sobre el conflicto entre Nicole y su hija Indiana y aunque evitó meterse en la polémica en sí, dejó algunas picantes declaraciones.

Embed

“No voy a decir absolutamente nada. No puedo hablar y cuando digo algo, siempre se me recrimina, se dice algo que no es, así que vivo la vida misma”, comenzó la pareja de Fabián Cubero.

Y remarcó: “Hice un posteo sobre el día de la madre y se me quejaron también. Una no puede poner absolutamente nada". Y sobre el conflicto entre Indiana y Nicole, sentenció: "No es algo que me involucre a mí. A veces, y hablo en general, dicen que los chicos son influenciados, que esto, que lo otro… No hablo de este caso puntual, pero los chicos hablan, tiene voz. A veces también hay que escuchar”.

Y sobre el final respondió con ironía a la posibilidad de ser invitada al casamiento de Nicole y Manu Urcera: “No tengo ninguna invitación de casamiento. Ah, sí tengo una de (Fernando) Colombo para el 11 de noviembre y tengo el casamiento de una amigad de Mardel. Dos casamientos tengo”.

mica viciconte intrusos.jpg

Nicole Neumann compartió la imagen que todos esperaban de Indiana Cubero

El miércoles 18 de octubre Indiana Cubero cumplió sus 15 años, por lo que todas las miradas estuvieron puestas en la adolescente y en su madre, Nicole Neumann, de quien está distanciada desde hace casi un año ya.

Lo cierto es que más allá de los muchos intentos de la modelo por solucionar las diferencias con su hija, Indiana sigue en su postura de mantenerse alejada de ella.

Pero como toda madre, a pesar del dolor que significa que un hijo le dé la espalda, Nicole no dudó en hacerle saber públicamente cuánto la ama, con un profundo posteo desde su cuenta de Instagram a primera hora del día.

Nicole Neumann posteo Indiana por sus 15 años.jpeg

En tanto, eso no fue todo. Porque a medida que fueron pasando las horas y los distintos fandoms arrobaron a Neumann en diferentes saludos de cumpleaños destinados a su hija con múltiples postales de Indiana, Nicole no dudó en compartirlas, a sabiendas de que su hija por esas horas festejaba sus 15 sin hacerla partícipe.

De esta manera, desde sus Instagram Stories pudieron verse preciosas fotografías de Indiana posando al sol en sus primeras producciones como modelo teen, así como otra donde luce un vestido de princesa con su correspondiente corona, donde por supuesto la arrobó para hacerle llegar los buenos deseos de sus seguidores.