Mica Viciconte le respondió con todo a Nicole Neumann tras afirmar que Fabián Cubero "no la soltó"

"Pero a veces se dice que Fabián no soltó", le respondió el cronista. "¿Qué es no soltar? A veces, uno pelea por los derechos que a uno le corresponden y eso no significa no soltar. Yo creo que lo que Fabi está haciendo es por el bienestar", afirmó Viciconte.

Y agregó: "Después, las mujeres somos las que pedimos igualdad. Pero hay que hacer la igualdad".

Por último, la mamá de Luca resaltó: “Ninguno puede hablar, así que no sé qué habló, yo te estoy diciendo como experiencia personal, no me interesa hablar de ella. Por eso te hablo de mi pareja, de cómo actúa y como es como padre, él es un diez, no tengo ningún reclamo, es atento, se hace cargo. La Justicia es tan lenta que lo único que espero que empiece a accionar. Me guardo muchas cosas, soy un libro”.

Embed

El preocupante accidente que sufrió Luca, el hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero

El pequeño hijo de Mica Viciconte y Fabián Cubero, Luca, sufrió un accidente doméstico que generó preocupación entre los seguidores de la pareja.

En una de las historias de Instagram de la influencer se lo puede ver al niño de dos años con su mano vendada. "¿Quién llegó del colegio? A ver tu mano... está super bien", se le escucha decir a Mica en el video.

Aunque la pareja no aclaró qué fue lo que le pasó a su hijo, la periodista Laura Ubfal sí informó, desde su portal, lo que le sucedió a Luca: "La situación se originó hace dos días cuando el inquieto niño, que no para, se quemó con agua caliente de la pava eléctrica al treparse en la cocina".

"Por suerte lo llevaron inmediatamente a curación, el tema no llegó a mayores, apenas a algunas ampollitas y este miércoles Luca ya volvió al jardín", detalló la comunicadora.